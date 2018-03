Årets UF-mässa hölls i Sparbankshallen i Lidköping under torsdagen och fredagen. På plats under de båda dagarna fanns merparten av de 220 företag som drivits av 744 elever i Skaraborg under läsåret och visade upp sina verksamheter.

Mässan avslutades som sig bör med den stora prisutdelningen där ett antal företag belönades i olika kategorier. Årets stora vinnare blev Learn and Grow UF från Katedralskolan i Skara, som tog hem själva huvudpriset Årets UF-företag, men även toppade de båda kategorierna Årets hållbara företag och Årets monter, samt tog hand om tredjepriset i Årets vara.

Har skrivit själva

Bakom namnet Learn and grow döljer sig Annarella Albien Frick, Alice Tell och Caroline Lundberg. Deras produkt består av barnboken Betty och Billy hjälper miljömonstret, som de skrivit tillsammans och sedan tryckt upp, marknadsfört och sålt i närmare 250 exemplar.

Med den stora bucklan i famnen efter prisutdelningen var det tre uppenbart lyckliga och nöjda företagare som pustade ut efter att den värsta uppståndelsen lagt sig.

– Det är underbart, ren eufori, alla kategorier som vi sökte till var vi nominerade i, säger Alice.

Vad var det som gjorde att det gick så bra för er?

– Vi är grymma och vi har kämpat. Varje ledig tid har vi lagt på vårt företag och vi har verkligen trott på vår produkt, säger Anarella.

Vad har ni lärt er mest under perioden?

– Att arbeta med drivna människor som man tycker om, säger Caroline.

– Att lösa problem, men också förstå hur lång tid det tar och att man måste lägga mycket kraft för att verkligen få resultat, säger Anarella.

Tror ni att ni kommer att fortsätta med företagandet?

– Det vill vi verkligen, säger alla tre.

Eget kaffe

På en god andraplats slutade ytterligare ett gäng elever från Katedralskolan i Skara, nämligen Axel Grahn, Linus Bergholtz, Felix Lundqvist och Samuel Knutsson, som tillsammans har drivit företaget Kaffessons.

Här har affärsidén handlat om att sälja en kaffesort, som man tagit fram själva med hjälp av ett annat Skaraborgsföretag. Efter prisutdelningen var det med blandade känslor som Axel Granh sammanfattade utfallet av dagen.

– Det är jättekul att vi tagit oss så långt, men segt att bli tvåa när det var så nära, men det var väldigt jämnt så grattis till Learn and grow, säger Axel.

Två företag från Katedralskolan i topp, vad är förklaringen till det?

– Vi har bra lärare som förmedlar bra kunskaper på området. Sen läser vi grafisk kommunikation, så det är många från Katedral som har bra loggor, konstaterar Axel.

Utöver de båda lagen från Skara blev det Skingrossisten UF från De la Gardieskolan i Lidköping som tog tredjepriset i huvudkategorin.

En snabb titt i prislistorna i övrigt visade också på ett särskilt stort deltagande av lag från den västra delen av området, medan resten av Skaraborg var mindre representerat, åtminstone när det gällde de tre topplaceringarna i de olika priskategorierna.