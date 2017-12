Traditionen berättar vidare att det är den vid slaget i Lena 1208 fördrivna svenske kungen Sverker d.y. Karlsson (född 1164), som stupade vid slaget vid Gestilren 1210 som vilar i denna huggna stenkista.

Många forskare såväl historiker som arkeologer har under lång tid tvistat om var slagfältet Gestilren låg. Man anser sig ej ha inte kunnat finns någon plats med detta namn på den svenska kartan. På förslag har varit flera platser utöver den i Tidaholms kommun. Dessa förslag har varit såväl i Mellansverige som i östra Sverige. Dessa platser har pekats ut med mer eller mindre grumliga och fantasibetonade motiveringar för att passa in i olika människors lokalhistoriska forskning. Ett påpekande i den nya romansviten om riddaren Arn, är att han stupar på den erikska sidan i detta slag vid Gestilren.

Den fördrivne kungen Sverker d.y. Karlsson bröt in i Västergötland 1210 för att återta sitt rike med hjälp av en dansk rytteriarmé förstärkt med danska adelsmän och biskopar och han mötte en svensk armé under ledning av den dåvarande svenske kungen Erik X Knutsson. Det måste anses som märkligt är deltagandet av såväl svenska som danska biskopar i de stridande enheterna på båda sidor. Man måste i detta sammanhang dock komma ihåg att Skara stift (omfattande Västergötland och Värmland) sorterade under ärkestiftet i Lund (Danmarks ärkebiskop) samtidigt som att både Västergötland och Värmland behärskades av den svenske kungen. Det var först 1523 som Skara stift överfördes till Uppsala ärkestift under Gustav Vasa.

Den omnämnda striden/slaget ägde enligt traditionen rum vid Gestilrens bäck mellan Dimbo och Varv socknar. Detta betyder att alla inblandade potentater var på ”hemmaplan” för att försvara sina personliga intressen. Vidare måste man påpeka att de naturliga danska uppmarschvägarna var utefter någon av de kända halländska åarna. Man måste vara medveten om att dessa danska uppmarschvägar strålar samman i det aktuella området i sydöstra Västergötland. Jag anser utgående ifrån detta att det är högst troligt att detta slag ägde rum på den ovan beskrivna platsen mellan Dimbo och Varv.

Traditionen berättar att det var många höga potentater både på den svenska och på den danska sidan, som stupade i detta stora slag, däribland kung Sverker II Karlsson. Vidare var det den svenske kungen Erik X Knutsson avgick med segern.

Detta var den sista stora striden mellan de båda från historieboken stridande kungaätterna den ”Sverkerska” och den ”Erikska”. Granskar man de gamla historiska beskrivningarna, så hittar man flera stora sammandrabbningar mellan dessa båda kungar, såsom slagen vid Älgarås 1205, Lena 1208 och Gestilren 1210. Efter slaget vid Gestilren så är det betydlig färre ”ättestrider” mellan dessa båda ätters företrädare.

Annons

Det ytterst märkliga med denna av traditionen beskrivna kungagrav vid vägkorsningen är att den ligger ute på landsbygden. Alla kristna medeltida svenska kungar är begravda i stora kyrkor efter vissa gravflyttningar ("Erikarna" i Varnhem i Västergötland och de tidigare Sverkerkungarna i Alvastra i Östergötland).

Det fanns en stark personlig fiendskap utöver den rent politiska mellan kung Sverker d.y. Karlsson och Erik X Knutsson. I samband med slaget vid Älgarås/Hova med norska birkebeinare inblandade dödades Erik X Knutssons yngre syskon av Sverker d.y Karlssons soldater och Erik X Knutsson flydde till Norge för att rädda sitt liv. Genom att vistas vid det norska hovet lyckades Erik X Knutsson rusta en ny armé för att åter anfalla Sverige vid Lena.

Hatet mot kung Sverker d.y. Karlsson kan ha lett till att efter slagen vid Lena och Gestilren brydde sig inte kung Erik X Knutsson om att ombesörja att de döda begravdes, utan de fick ligga där de låg på slagfälten. Vid slaget vid Lena låg de fallna i Helveteskärret. De döda soldatkropparna och de döda hästarna sjönk långsamt ner i kärrets dy. Lantbrukare, som har försökt under 1900-talet att odla upp marken vid Helveteskäret har gjort väldigt många fynd av delar av ben och kranier liksom av svärd och rustningsdetaljer vid sitt årliga plöjningsarbete.

Det är därför ytterst trolig att kung Erik X Knutsson efter segern vid Gestilren bara red bort och lät de döda ligga kvar på slagfältet. Hatet mellan dessa båda kungar var väl så djupt att Erik X Knutsson inte ville att stoftet efter Sverker d.y. Karlsson skulle få vila i vigd jord. Vidare såg man till att den fallne svenske kungen Sverker d.y. Karlsson blev känd under sitt mindre hedersamma öknamn ”Blåfot”.

Traditionen berättar att ett par bönder såg Sverker d.y. Karlssons sargade kropp på slagfältet och lade den kungliga kroppen under ett stenröse vid vägkanten av ren aktning för den döde kungen. Vidare berättas det att en rik man i trakten på 1600-talet lät bygga en huggen stenkista över röset som täckte över den troliga kungagraven. Traditionen levde vidare om den vid vägen begravde kungen och samtidigt lät man sätta upp den vackert huggna och målade vägvisaren av trä med ortsangivelser i olika riktningar.

Det skall i detta sammanhang påpekas att det var kung Sverker d.y. Karlsson, som påbörjade ståndsindelningen i Sverige. Det gjorde han genom att år 1202 införa det andliga frälset för prästerna genom ett starkt personligt stöd av den då mycket mäktige Jarlen Birger Brosa (Sverker d.y. Karlssons svärfar). Med kunskap om denna reform är det märkligt att prästerna inte såg till att stoftet efter deras välgörare kungen Sverker d.y. Karlsson inte fördes till Alvastra klosterkyrka för att där begravas intill de tidigare ”Sverkerkungarna”.

Vid firandet av 700-årsminnet av slaget vi Gestilren restes ett stort minnesmonument på en höjd nordost om den tidigare omtalade vägkorsningen. Monumentet skulle invigas och ett lämpligt passande invigningstal och ett tillhörande högtidstal för att hylla de, som hade dött i striden. Båda redaktörerna för såväl för Skövde tidning som för Västgöta-Bladet i Tidaholm ansåg sig som mest lämpade för uppgiften att hålla hyllningstalet. Dessa herrar stred med ord om vem som skulle få hålla invignings/högtidstalet. Redaktören i Skövde såg därför till att riksantikvarien Oskar Montelius fick komma och invignings/högtidstala.

Redaktören i Tidaholm såg därmed att han var överspelad, men lät istället trycka sitt tänkta invignings/högtidstal på hållbart papper och gick runt under monumentinvigningen och sålde sitt tal för 25 öre per styck. Det är idag högtidstalet från redaktören i Tidaholm, som finns kvar.