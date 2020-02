Linus Zander & The West Coast Boys består av pianisten och sångaren Linus Zander tillsammans med några musiker från västkusten.

Linus intresse för klassisk rock 'n' roll och rockabilly kom redan i tioårs åldern och då väcktes även lusten att spela själv. Framförallt var det piano som gällde men snabbt lärde Linus sig även att spela gitarr, bas och sång. Tidigt började han spela in ”covers” där alla instrument spelades av Linus själv.

Med pianospelet, som har rötter i Boogie Woogie och femtiotalets Rock 'n' Roll i grunden, blandar Linus och bandet in blues, country och moderna toner till ett modernt sound.

Bandet släppte 2019 debut EP:n “Standing By Myself” och singeln “Will She Ever Be The Love Of Mine”. LZ & WCB deltog även detta år i Country SM där dem tog hem vinsten i kategorin Rockabilly, varefter singeln Rockabilly Boogie släpptes.

Ikväll, fredag, kommer Linus och bandet till Cesarstugan utanför Falköping.