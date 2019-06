Vid 16.57 på onsdagen kom det in ett larm om inbrott i en villa i Götene.

Drygt en timme senare greps två personer på bar gärning vid en villa i Tidaholm där ett inbrott också skett. En tredje person hämtades in på en adress i Hjo under natten till torsdagen. Samtliga tre sitter nu anhållna misstänkta för inbrottet i Tidaholm.