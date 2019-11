Fastställandet av seriesammansättningarna sker vid VFF:s representantskapsmöte i Vårgårda torsdagen den 5 december.

DTK:s förslag sänds nu ut till föreningarna, som senast den 18 november kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

DAM:

Division 3 östra: Axvalls IF, Fagersanna/Mölltorp-Brevik, Falköpings KIK U, Hörnebo SK, IFK Tidaholm, IFK Värsås, Jung-Kvänum 10 IF, Levene-Skogslunds IF, Råda BK U, Vartofta SK, Våmbs IF U, Ulvåkers IF, Åsarp-Trädet/Redväg

HERR:

Division 4 norra: Ardala GoIF, Ekedalens SK, IFK Mariestad, Falköpings FK, Götene IF, Råda BK, Skara FC, Trollhättans FK, Ulvåkers IF, Vara SK, Vinninga AIF, Åsarp-Trädet FK

Division 5 norra: Fagersanna IF, Fröjereds IF, IFK Värsås, IF Tymer, Jula BK, Kinne-Vedums IF, Korsberga IF, Mariestads BK, Sils IF, Skultorps IF, Tibro AIK, Våmbs IF

Division 5 västra: Edet FK, Edsvära-Norra Vånga FF, FC Corner, Halvorstorps IS, IFK Emtunga, IFK Trollhättan, Levene-Skogslunds IF, Nossebro IF, Stora Mellby SK, Trollhättans Syrianska SK, Trässbergs BK, Trollhättans IF

Division 5 mellersta: Annelunds IF, Borgunda IK, Grolanda/Floby, Gällstads FK, Herrljunga SK FK, Rångedala, Säven/Hol, Södra Vings IF, Tomtens IF, Tvärred-Vegby FC, Valtorps IF, Äspereds IF

Division 6 Mariestad: Björsäters IF, FC Skövde, Gullspångs IF, Hova/Weimer Lyrestad, Moholms SK, Tidans IF, Tidavads IF, Torsö BIF, Töreboda IK, Värings GoIF

Division 6 Tibro: BK Trix, Forsviks IF, Folkabo IK, Hörnebo SK, Igelstorps IK, Kinnarp-Slutarps IF, Mölltorp-Breviks AIF, Norra Fågelås IF, Stenstorps IF, Vartofta SK

Division 6 Lidköping: Axvalls IF, Hangelösa IF, Kållandsö GoIF, Källby IF, Lundsbrunns IF, Norra Härene BK, Rackeby IK, Saleby IF, Trollekis, Varnhems IF, Örslösa-Söne IK

Division 6 Vara: Arentorp-Helås FK, Elmer-Fåglum FK, Jung-Kvänum 10 IF, Järpås IS, Mellby IK, Trollhättans FF, Tråvad/Larv, Vedums AIS, Wargöns IK, Åsaka SK

Fotnot 1: Endast serierna med lokalt intresse är medtagna här ovan. Hela seriesammansättningen finns att se här (extern länk).

Fotnot 2: Förslaget i damernas division 3 (östra/västra) omfattar 26 lag med anledning av att två föreningar på egen begäran flyttas ner från division 2 till 3, nämligen Fristad/Borgstena/Sparsör och Vartofta SK. Fagersanna /Mölltorp-Brevik har erbjudits en vakant plats i division 2, men finns tills vidare med i förslaget.

