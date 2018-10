I helgen passerades kampanjkulmen för Radiohjälpens insamling Världens barn. Över hela landet har det pågått insamlingar och i fredags sände SVT en gala med kända artister som Magnus Karlsson, Jill Johnsson och Silvana Imam. Årets resultat är hittills 77 miljoner kronor.

Sveriges 290 kommuner har engagerat sig i kampanjen. Ett engagemang som gör enorm skillnad för utsatta barn världen över. Radiohjälpens kampanj Världens Barn förändrar livet för hundratusentals barn. Genom den bidrar vi till ökad hälsa, skolgång och trygghet.

Men den är mer än så. När tiotusentals frivilliga engagerar sig samtidigt som SVT, Sveriges Radio och Utbildningsradion lyfter insamlingen så blir det en manifestation för barns rättigheter, säger Evy Jonsson,kampanjledare för Världens Barn i ett pressmeddelande.

– Insamlingen är ett sätt att visa empati. Så många människor ger av sin tid, sitt engagemang och sina tillgångar. Det gör någonting med oss själva. Vi är med och förändrar vår värld till det bättre.

De pengar som kommer in genom kampanjen ger stöd till barn som befinner sig i akuta och svåra situationer, men förebygger även att barn alls ska hamna i utsatthet.

Niclas Lindgren är ordförande för Världens Barn och direktor för PMU, en av de 14 organisationer som genomför riksinsamlingen och kanaliserar delar av de inkomna medlen.

– Vi får aldrig sluta skapa hopp om att situationen kan förändras för alla de barn som lever i utsatthet och fattigdom i världen. Det handlar om barn som växer upp i krig och konflikter, barn som saknar tillgång till hälsa och utbildning och barn som på andra sätt blir nekade sina rättigheter. Tillsammans kan vi göra en enorm skillnad.

I Skaraborg samlades drygt 1,5 miljoner kronor in. Mest samlades in i största kommunen Skövde. Minst pengar samlades in i Tidaholm som skrapade ihop 18 852 kronor

I årets insamling är det Sorsele som åter hamnar i topp av kommunerna och Örebro som är årets mest generösa storstad.