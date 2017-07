Så snart man svänger in mot Ronald och Ingrid Millers hem så känns värmen. En värme i allt liv i blommor och växter som de genom många år har odlat. Inne i huset tickar en väggklocka och kreativitet och läslust gör sig påmint överallt. De båda är konstnärer och spelar även instrument, det var genom musiken som de träffades, för snart 55 år sedan när Ronald kom till Ingrids bror för att ta musiklektioner.

Så småningom flyttade de hem till Ingrids mammas barndomshem i Bolmen. Det är en riktig idyll som välkomnar och en sann känsla av frid infinner sig, särskilt där under äppelträdet, tillsammans och med en kopp kaffe. Det är den underbara vardagen som gör dem båda lyckliga. En vardag med inslag av natur och konst, vardagens magi i att ta vara på det som finns och är just här och nu.

Ronald och Ingrid Miller utstrålar både styrka, känslighet och ödmjukhet till livet. De verkar ha sökt efter sanningen inom sig själva och hittat den och tillsammans ännu levandes i den. De uppskattar livet i det enkla formatet, med alla de små under som hör vardagen till om man bara tittar med rätt ögon. Kanske gör man det på ett annat sätt när man som de båda har en barndom som präglats av krig.

De har aldrig glömt. ”Man har det fortfarande inom sig, ljudet av larmet”, berättar Ronald.

Den 7 september 1940 inleddes det som kom att kallas för the Blitz men namnet Blitzen i Sverige. Ordet kom av tyskans blixt och fick gestalta den period under slaget om Storbritannien i början av andra världskriget då en serie tyska bombanfall utfördes. Allt inleddes genom ett anfall mot London och varade till maj 1941.

Ronald Miller är född i London, Camden Town och var då bara två-tre år gammal. Trots alla år som gått så har inte minnena försvagats.

– Det jag var med om där är någonting man inte glömmer och har varit den största influensen i mitt liv, berättar Ronald som fortfarande läser mycket om krigstiden.

Han berättar om när han och hans mor gick emot skyddsrummet som var en tunnelbanestation under marken, och dit de flydde för att ta skydd då sirenerna tjöt.

Blev sjuka i tbc

– I början av kriget var det inte populärt att människor låg där, men de fick ändra sig och vi var många som flydde dit. Det var säkerligen där som både jag och min mor blev sjuka i TBC, Tuberkulos. Resten av kriget så var vi båda två på olika TBC-sanatorium, då var jag fyra år.

Ronald har kvar det telegram som skickades till hans pappa George, det är daterat den 4 februari 1944; Jag måste meddela dig att din son Ronald Miller är i säkerhet och har blivit flyttad till North Eastern hospital som följd av ett ”enemy action”, anfall.

– Jag har minnet kvar av bomben som kom genom taket på min högra sida. Det var en så kallad brandbomb. Vi barn sprang nerför trappan. Det var två våningar i byggnaden och bomben brann ner genom taket och landade på en flickas säng. Men då hade de hunnit ta ur henne ur sängen och hon klarade sig.

– Även om the Battle of Britain var över vid den tiden så var det fortfarande tyska maskiner som kom över oss. Det var bland annat så kallade ”flying bombs”, flygplan utan piloter. När man hörde ljudet så var det okej, men när ljudet tystnade så skulle man kasta sig under en säng och ta skydd. Då hade bränslet tagit slut och bomben höll på att falla ner.

Ronald berättar att de skickade ut telegram till alla föräldrar, men telegrammet kom inte till Ronalds far i tid. När pappan kom till platsen för att besöka Ronald nästa dag så såg han att lasarettet var bombat med ett stort hål i taket och inga barn fanns kvar i det. Självklart blev hans far förskräckt innan han fick veta att Ronald var vid liv. Alla barn blev evakuerade till Newcastle i norra England och Ronalds far besökte modern den ena helgen i London och Ronald den andra helgen i Newcastle.

Fick aldrig träffa sin mor igen

Fem år senare så dog Ronalds mor Ellen, oftast kallad Nell, i sviterna av TBC och detta utan att en enda gång efter insjuknandet ha fått träffa sin son igen.

– Ett barn som har haft TBC får inte komma i närheten av en människa som är så sjuk i den sjukdomen som min mor var, den är alldeles för smittsam. De ville inte riskera att den skulle bryta ut igen eftersom jag just blivit frisk. Jag fick vinka till henne från gatan när hon kom ut på lasarettets balkong 50 meter bort och hon vinkade tillbaka. Men vi träffades aldrig igen. Hon blev bara 39 år.

Minnet av Ronalds mor bleknar aldrig, inte heller den sorg över att de under sju åren som hon levde efter insjuknandet aldrig fick träffas och hålla om varandra igen. Ronalds röst darrar och tårar faller utmed hans kinder. Omfamningen av Ingrid är inte långt borta, de båda vet hur ont minne kan göra, ännu efter lång tid.

Skyddsrum ordnades där det gick, men Ronalds farbror var skeptisk.

– Min onkel Fred sa; Det inte spelade någon roll om du går ner i skyddsrummet eller inte, det finns säkert en bomb som har ditt namn på sig.

Men en kväll så satt Fred tillsammans med Ronalds faster. De gick inte ner i skyddsrummet och när det kom en bomb så blåste den ut fastern på gatan och Fred blåstes in bak i huset. Fastern kördes till lasarettet med mycket svåra skador och Ronalds farfar fick lova att gräva ut onkel Fred.

– Det var så många hus som hade blivit träffade den kvällen så de kunde inte gräva ut dem alla. Min farfar hittade honom, men han var död. Det var säkert den bomben med hans namn på. Hade de bara gått ner i skyddsrummet 50 meter bort så hade de båda säkert klarat sig.

– Familjen vågade inte berätta för fastern att Fred var död, de var rädda för hur det skulle påverka henne i hennes eget tillfrisknande på lasarettet. De ljög för henne länge, de trodde att det skulle ta slut för henne om hon fick reda på det. Till sist bad man en nunna att berätta det för henne och hon blev jättearg för att de ljugit. Men vad skulle de ha gjort? Det var inget lätt beslut att ta.

”Welcome home John”

Så kom freden och Ronald berättar att gatorna fylldes med människor som firade det efterlängtade ögonblicket.

– På många hus i London hade de målat ovanför dörren och skrivit med stora bokstäver; ”Welcome home Harry”, ”Welcome home John”. Det såg man över dörrarna många år efter kriget. Men det var i många hus som det inte kom hem någon...

Under ungefär samma år växte Ingrid Miller upp, men i en annan stad och ett annat land, Danmark. Ingrid föddes i Köpenhamn men växte upp i Helsingör.

– Jag minns flygalarmen då jag låg i mina föräldrars säng och familjen fick stiga upp och gå ner i källaren som var inredd som ett skyddsrum. I hörnan satt ägaren av huset, en gammal dam. Vi satt och väntade på att flyglarmet skulle låta igen så att vi kunde gå upp. Min bror hade en liten väska med sig med sina böcker och noter i och jag hade min docka.

Ingrid var inte gammal, men minnena har etsat sig fast. Hon berättar om den dagen som hon stod nere på gatan och det kom poliser, det kan också ha varit Gestapo.

– De skulle hämta en ung man som bodde i lägenheten under oss. Han hade varit aktiv i motståndsrörelsen, det var ju många som tyckte att de skulle göra någonting emot att det kom folk som ville komma och ta över deras land.

Tyskarna invaderade Danmark den 9 april 1940, då var Ingrid bara tre månader gammal. Ingrid berättar om det läger som byggdes vid den stora gräsplanen vid Kronborg strax efter att kriget var slut. Det byggdes för att kunna ta emot besaraberna, tyskar som flydde till Danmark. En gång hade de bott i Besarabien vid Svarta Havet.

– De byggde baracker för att de skulle bo där. Jag lekte med de barnen och det var mycket fattigt. De bjöd in mig på soppa som det inte var mycket i. Min mamma i sin tur bjöd in fem, sex barn som kom upp till köket för att få lite gott att äta. Det var bara franskbröd med lite smör som mamma stod och bredde åt dem. Det tyckte de var värt att köa för det hemma i vårt kök.

Signalen från flygalarmet som kom från stora Skeppsvarvet i Helsingör, inte långt från Ingrids hem sitter i själen och den signalen lever man med i resten av livet. Att uppleva det under unga år har också en betydelse, menar Ingrid.

Det försvinner aldrig

Ingrid och Ronald får frågan om hur allt det som de har upplevt har påverkat deras liv? Visar det sig någon gång i deras konst?

– Det är väldigt svårt att veta, egentligen, vad som gör att man gör som man gör, tänker som man tänker, lever som man lever. Det är en blandning av alla omständigheter, saker och ting, människor man möter och tillfälligheter. Men vid eftertanke kan man försöka leta sig fram till något som ligger nära sanningen om man så vill det. Man kan kanske även upptäcka något nytt som har legat latent utan att göra sig bemärkt, svarar Ingrid.

– Att vi har upplevt kriget båda två, Ronald på ett mycket intensivare sätt än jag, har gett oss ett ämne som är av stort intresse, en fascination för det stora, både vad gäller ondska och storhet av sinne. Man upplever saker, man tänker inte på dem, de passerar, de blir minnen, de påverkar oss, kanske hela livet utan att man tänker på det.

Ingrid berättar om en lärare som fick ta extra semester under terminen, när upplevelser han hade haft i koncentrationslägret blev för svåra. Det var hennes lärare i naturlära.

Han var en del av den stora kår som hjälpte judar i Danmark över till Sverige. Detta när de fick veta om den stora aktionen mot slutet av kriget att fånga in alla judar i Danmark för deportation. Han och många fler såg till, med all den fara det innebar för dem själva, att hjälpa nästan alla judar över till Sverige.

– Han blev tagen och skickad till Tyskland till koncentrationsläger. Hans ansikte var märkt. Plogfåror av smärtfulla minnen berättade om allt han hade varit med om. Visst sitter det i mig, en människa som ger hela sig för att rädda någon annan. Utan kompensation, ingen ära, inga tankar utom att kunna hjälpa andra människor i stor nöd. Det sitter i kroppens stomme, i tankarna som man inte tänker egentligen. De finns där bara. Det är en av många byggstenar som gör en människa till den hon är.

Ingrid berättar om Ronalds upplevelser under kriget och Blitzen, att gå ner i tunnelbanan för att sova på natten, att veta att hans farfar skulle gräva fram hans onkel ur ett sönderbombat hus, att se sin stad bli söndertrasad av bomber. Det måste ha gett en underbyggd rädsla. Så klart att det har påverkat Ronalds sinnevärld under hela hans liv.

Ett av Ronalds grafiska verk The Wargame har inkluderats i Majdaneks museums samlingar, men Ingrid minns inga bilder hon själv gjort i krigets minne.

En orgie i ondska

– Kriget, Världskriget med stort V, The Second World War, en orgie i ondska, ondskan som kan florera när människor får eller tar sig makt. Men också åt andra hållet. Sammanhållningen människor emellan, aldrig har folket i Ronalds fosterland, England, Storbritannien, haft ett sådant sammanhåll sinsemellan som under andra världskrigets svåra tid. En hjälpande hand räcktes snabbt ut när den behövdes, säger Ingrid.

– Minnen från Ronalds uppväxt har däremot givet Ronald motiv av annan art. Old Camden, den del av London där han växte upp och som jag också lärde känna under alla de perioder vi bodde där tillsammans med Ronalds far George, Dad.

De båda minns, det kommer de alltid att göra. Men just denna dag, under äppelträdet i Bolmen så överröstar fågelkvittret alla minnen av larmen.

Se och hör Ronald och Ingrid själva berätta på Smålänningens webb-tv.