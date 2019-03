Patienter vid logopedimottagningen vid Skaraborgs sjukhus kan nu göra röstövningar via nätet. Genom projektet ”Stöd och behandling i logopedi” för röstpatienter är mottagningen först i Sverige med detta.

I det nya arbetssättet kommer patienten på ett förstabesök som vanligt och om det är en röststörning som kan tränas bort får man gå i röstbehandling hos logoped. Om logopeden tycker att det är lämpligt och patienten vill erbjuds nu patienten att få tillgång till individuellt utvalda röstövningar via 1177.se.

Logopeden och patienten går då igenom övningarna på mottagningen och sedan kan patienten träna hemifrån när hen vill, inför nästa träff med logopeden, då nya övningar introduceras.

– Förr fick patienter papper med övningar, men det är problematiskt att komma ihåg hur övningarna ska göras när man har dem på papper. Nu har vi skapat ljudfiler och filmer, det är nästan som att du har en logoped framför dig. Vi tänker att det underlättar för att nå ett bättre resultat, du behöver inte fundera på om du gör det på rätt sätt, säger Monica Käll Guldbrand, enhetschef för logopediverksamheten vid Skaraborgs sjukhus.

De första patienterna har tackat ja till att få stöd i sin behandling på nätet och efter visst inledande it-strul är nu de första patienterna igång.

Enligt Monica Käll Guldbrand är inte nyttan med projektet att en logoped ska kunna hjälpa ett betydligt större antal patienter per dag med digitaliseringens hjälp.

– Nyttan är att patienten når en bättre hälsa. Jag tror att många tänker att med digitalisering kan man ha en massa fler besök, men nyttan är att patienten får andra verktyg för att nå en bättre hälsa, det är det vi är ute efter, säger hon.

Antalet remisser till logopedimottagningen ökar och Monica Käll Guldbrand ser det inte som möjligt att öka personalstyrkan i samma takt.

– Vi kan inte fortsätta som vi har gjort, utan måste hitta nya sätt att erbjuda vård, säger hon.

Enligt Monica Käll Guldbrand är det inte ovanligt att patienter gett upp sin behandling för röstproblem, då man uppfattat övningarna som svåra. Med de nya verktygen via nätet hoppas hon att patienterna i större utsträckning kan bli hjälpta av övningarna och i förlängningen behöva mindre vård i framtiden.

Under 2019 ska logopediverksamheten vid Skaraborgs sjukhus ta sig an ett nytt projekt för föräldrastöd som även det ges via 1177.se. Det gäller barn som har svårt att tala eller svårt med sin språkutveckling. Föräldrar till dessa barn behöver förändra hur de kommunicerar i vardagen för att barnen ska förstå och bli förstådda och de behöver också få in träning av tal och språk i vardagen, förklarar Monica Käll Guldbrand.

Tankar finns om att föräldrar via 1177.se få tillgång till filmer, ljudfiler, texter, träningsdagböcker med mera för att de lättare ska kunna stödja och träna med sina barn.

- Det ska vara ett stöd till föräldrar så att de klarar av att göra detta i vardagen. När de är här på mottagningen tänker de kanske att det här fattar jag eller det här kommer jag ihåg, sedan när man kommer hem blir man mer osäker, säger Monica Käll Guldbrand.

Ett annat pilotprojekt som ska göras under året är distansbehandling i logopedi för personer som stammar. I projektet ska fem personer som stammar delta. Det går till så att de kommer på förstabesök som vanligt, men sedan sker behandlingen på distans med hjälp av en vanlig mobiltelefon, surfplatta eller dator. Detta förutsatt att patienten vill, annars erbjuds behandling på vanligt sätt.

- Det blir en vinst att inte behöva resa och vara borta en halvdag från skolan eller jobbet för att träffa logopeden, säger Monica Käll Guldbrand.

Tanken är att distansbehandling utifrån erfarenheterna i pilotprojektet så småningom ska kunna erbjudas för fler diagnosområden.