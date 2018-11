Fakta: DM

Damer, nivå 1

Grupp 1: Arentorp Helås FK, Brämhults IK, Mariestads BoIS FF, Vänersborgs FK.

Grupp 2: Fristad/Borgstena/Sparsör, Kinne-Vedum/Hällekis/Lundsbrunn, Mariedals IK, Vedums AIS.

Grupp 3: Alingsås KIK, Skultorps IF, Trollhättans FK, Våmbs IF.

Grupp 4: IFK Tidaholm, Skepplanda BTK, Södra Ving/Timmele.

Grupp 5: Falköpings FK, Råda BK, Vinninga AIF.

Grupp 6: Främmestad/Elmer-Fåglum, Nossebro, Kindaholms FF, Sils IF.

Grupp 7: Levene/Skogslunds IF, Ulricehamns IFK, Ulvåkers IF, Vartofta SK.

Nivå 2:

Grupp 8: IFK Hjo, Norra Fågelås IF, Skara FC, Stentorps IF.

Grupp 9: Björsäters IF, Floby IF, Hörnebo SK, Tidaholms G&IF.

Grupp 11: IFK Emtunga, Södra Härene IF, Åsaka SK, Östadkulle SK.

Grupp 12: Halvorstorps IS, Jung-Kvänum 10 IF, Vänersborgs IF, Örslösa-Söne SK.

Grupp 15: Axvalls IF, Fagersanna/Mölltorp-Brevik, Fröjered/Korsberga, Jula BK.

Herrar, nivå 1

Grupp 1: Borås AIK, Edet FK, IFK Trollhättan, Åsarp/Trädet.

Grupp 2: Borgunda IK, IFK Skövde, Sätila SK, Södra Vings IF.

Grupp 3: Falköpings FK, Säven/Hol, Trollhättans FK, Äspereds IF.

Grupp 5: Bergdalens IK, Kronäng IF, Skultorps IF, Vinninga AIF.

Grupp 6: Brämhults IK, Gällstads FK, Götene IF, Vårgårda IK.

Grupp 7: Dalsjöfors GoIF, Ekedalens SK, Sandareds IF, Trollhättan Syrianska FK.

Grupp 8: Fagersanna IF, Kinna IF, Kinnahults IF, Vara SK.

Grupp 9: Edsvära-Norra Vånga FF, Fristads GoIF, Göta BK, Jula BK.

Grupp 10: IFK Hjo, Limmareds IF, Mariedals IK, Nossebro IF.

Grupp 11: IFK Värsås, Skara FC, Trässbergs BK, Ulricehamns IFK.

Grupp 12: Floby IF, Skepplanda BTK, Ulvåkers IF, Värings GoIF.

Nivå 2:

Grupp 13: Folkabo IK, IF Tymer, Tidans IF, Varnhems IF.

Grupp 14: Källby IF, Mölltorp-Brevik AIF, Sils IF, Tidavads IF.

Grupp 15: Moholms SK, Tomtens IF, Trollekis, Våmbs IF.

Grupp 16: FC Skövde, Grolanda IF, Hova/Weimer Lyrestad, Norra Fågelås IF.

Grupp 17: Fröjereds IF, Igelstorps IK, Kinne- Vedums IF, Töreboda IK.

Grupp 18: Björsäters IF, BK Trix, Stenstorps IF, Valtorps IF.

Grupp 19: Hangelösa/Härlunda, Lundsbrunn IF, Sandhems IF, Tibro AIK FK.

Grupp 20: Forsviks IF, Gullspångs IF, Korsberga IF, Mariestads BK.

Grupp 21: Annelunds IF, Levene-Skogslunds IF, Tråvad/Larv, Wargöns IK.

Grupp 23: Halvorstorps IS, Jung/Kvänum 10 IF, Sollebrunns AIK, Trollhättans FF.

Grupp 24: Arentorp/Helås FK, Axvalls IF, IFK Emtunga, IK Friscopojkarna.