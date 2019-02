Division 1 (matcher 24 februari): IF Fregatten 1–Skövde HIF Röd 2-10, IF Änglarna 1–Bor..

Fakta: Så gick det

Division 1 (matcher 24 februari): IF Fregatten 1–Skövde HIF Röd 2-10, IF Änglarna 1–Borås HBK 11-3, IF Fregatten 1– runden Bois A 3-4, FUB Borås–Borås HBK 3-0, Grunden Bois A–IF Änglarna 1 2-7, FUB Borås–Skövde HIF Röd 2-11

Slutställning: 1) Skövde HIF Röd 28 poäng, 2) IF Änglarna 1 25, 3) FUB Borås 18, 4) Grunden Bois A 9, 5) Borås HBK 4, 6) IF Fregatten 4

Division 2: Skövde HIF Gul–IF Änglarna 2 4-3, Vara SK–Johannesbergs LIF 10-5, Grunden Bois B–Skövde HIF Gul 2-7, IF Änglarna 2–Vara SK 4-6, Johannesbergs LIF–Skövde HIF Gul 3-3, IF Änglarna 2–Grunden Bois B 5-5

Slutställning: 1) Johannesberg LIF 28 poäng, 2) Skövde HIF Gul 23, 3) Vara SK 13, 4) IF Änglarna 2 12, 5) Grunden Bois B 10

Division 3: Skövde HIF Grön–Falköping HIF 4–0, IF Fregatten 2–Skövde HIF Lila 2–0, Skara HIF–Skövde HIF Grön 1–2, Grunden Bois C–IF Fregatten 2 1–1, Grunden Bois D–Skövde HIF Lila 3–2, Skövde HIF Grön–Falköping HIF 2–2, Grunden Bois D–IF Fregatten 2 4–2, Grunden Bois C–Skövde HIF Lila 2–2, Falköping HIF–Skara HIF 2–2, Grunden Bois D–Grunden Bois C 2–6, Falköping HIF–Skara HIF 2-1

Slutställning div 3 A: 1) Skövde HIF Grön 28 poäng, 2) Skara HIF 26, 3) Falköping HIF 21

Slutställning div 3 B: 1) IF Fregatten 19 poäng, 2) Grunden Bois 17, 3) Skövde HIF Lila 10, 4) Grunden Bois D 6