Det blev en nostalgisk afton i flera bemärkelser när två svenska giganter på 80-talets musikscen fick återuppliva konsertkvällarna på Skara Sommarland.

Europe gör endast fem Sverigespelningar i sommar och var tillsammans med punkrockbandet Sator mycket uppskattade både bland arrangörer och publik. Men även banden själva uttryckte stor belåtenhet över sina insatser.

– Europe var helnöjda med sin spelning och sa att den var den bästa hittills i år. Sator hade också grymt kul, och både ljuset och ljudet var magisk bra, säger Sommarlands VD Janne Nilsson.

Mindre publik än väntat

De två grupperna var först ut bland de sex akter som kommer att gästa nöjesparkens scen under juli månad. Besöksantalet under lördagskvällen var ungefär hälften så stort som beräknat, något som Janne tror kan bero på de dystra väderprognoserna under veckans inledning.

– Man brukar ju planera sin helg på onsdagen och torsdagen, och om prognoserna visar att det ska bli kasst väder så planerar man utifrån det. Men de som var här hade en fantastisk upplevelse, säger han.

Inget stök och bråk

Efter Bråvallafestivalens nedläggning och återkommande rapporteringar om misshandel och sexbrott på konserter är Janne stolt över att kunna lyfta fram en lugn och trygg stämning bland Sommarlandspubliken.

– Volontärarbetare och anställda skötte sig prickfritt. Med en styrka på 45 personer kunde de stoppa eventuellt stök innan någonting skedde. Det här var bra träning inför nästa helg, menar han.

Då är det Magnus Uggla och hiphopgruppen Hov1 som väntas dra storpublik till platsen.

– 10 000 gäster räknar vi med, så det kommer att bli folkligt, ungdomligt och familjärt, lovar Janne.