Polisen fick in en anmälan från tjejen under torsdagen. Enligt henne ska mannen i 20-årsåldern förföljt, hotat och misshandlat tjejen under ett års tid. Mycket av kontakten ska ha skett telefonledes.

Polisen kunde plocka upp mannen under fredagskvällen i hans lägenhet i en kommun i östra Skaraborg. Han fördes till polisstationen i Skövde för förhör och efter dessa har en åklagare beslutat att anhålla mannen som nu är misstänkt för olaga förföljelse, olaga hot och misshandel.