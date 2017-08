Under torsdagskvällen var det dags för den tredje och sista Sommarkvällen i Skara. För underhållningen stod bland annat det lokala bandet Shape of the new sound och Sean Banan.

— Jag har tittat på Sean Banan i Melodifestivalen och tycker han är jättebra, sa Stina Åberg som var på Sommarkvällen med familjen.