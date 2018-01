Hon var en av arrangörerna till helgens game jam på Högskolan i Skövde.

Uppdraget var att skapa ett spel på 48 timmar.

Deltagarna träffades på fredagen och delade upp sig i nitton lag. Här möttes den lokala spelbranschen, studenter och amatörutvecklare för att se vad de kunde åstadkomma tillsammans för att sedan dela det med alla andra deltagare världen över.

"Det var ett par år sedan Skövde var en "site" under eventet men vi kände nu att det borde vara självklart. Vi har Sveriges största spelutbildning som är i god kontakt med den lokala dataspelsbranschen som har över 170 personer anställda. Vi ser detta som ett ypperligt tillfälle för professionella, studenter och hobbyister inom spelutveckling att träffa likasinnade och vara kreativa tillsammans” har Mattias Lindblad från Flamebait Games som är en av huvudarrangörerna tidigare berättat.

Tau Petersson, Stunlock studios och Next Skövde menade att det inte bara var spelskapandet som var grejen, även nätverkandet och nya lärdomar är viktigt.

En av deltagarna var Måns Isaksson, Skövde.

– Temat den här gången var transmissions och vi gjorde ett spel som heter Transmission lost. Det är ett spel som kräver samarbete och där man tävlar mot varandra, säger han.

Det handlar om att flytta paket från en router till en annan.

– Den spelare som faktiskt lyckas flytta ett paket får poäng. Det kräver samarbete och det blir lätt lite hets kring datorn.

Måns skapade spelet tillsammans med Tobias Löf Melker, Fredrik Boström, Carl Pettersson och Simon Larsson.

– Tre av oss jobbar som spelutvecklare och de två andra som programmerare, förklarar Måns.

Han säger att de brukade gå på game jams under sin utbildning på högskolan.

– Nu fortsätter vi för att det är kul och man alltid lär sig något nytt. Här kan man testa en idé, gå utanför boxen och prova om den fungerar.

Enligt Måns Isaksson tar det mellan ett halvår och ett år att ta fram ett komplett spel.

På söndagseftermiddagen lämnades alla spel in till den globala hemsidan där man kunde prova spelen som skapats under eventet. Under evenemanget 2017 skapades över 7 000 spel på 700 platser i 95 olika länder.