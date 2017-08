I år går Byggnadsvårdens konvent av stapeln för tredje gången. Den 27 september är ingen mindre än Ulla Skoog med och inviger det välbesökta arrangemanget i Mariestad, som är det största i Norden i sitt slag. Under konventets fyra dagar står närmare hundra programpunkter på schemat, som även innehåller ett stort branschmingel, utnämningen av Årets byggnadsvårdare och en helt ny byggnadsvårdsmässa.

För två år sedan höll Ulla Skoog ett sommarprat då hon förklarade sitt passionerade intresse för byggnadsvård och gav en känga till det hon kallar fuskbyggandet.

Mellan den 27 och den 29 september fylls Mariestad av hantverkare, materialproducenter, antikvarier, arkitekter, ingenjörer, studenter och andra verksamma inom branschen. Det är deras gemensamma intresse för vård av hus och hållbart byggande som utgör grunden i Byggnadsvårdens konvent.

— Responsen efter mitt sommarprat i P1 var enorm! Fortfarande, två år efter att programmet sändes, hör folk av sig. Varje dag! Hoppfullt för våra hus. Det bästa med byggnadsvård är att det inte finns något dåligt med det. Och nu ska jag få vara med på konventet i dagarna tre, lycka! säger Ulla Skoog i ett pressmeddelande.

Det är ett digert program som erbjuds konventets besökare. Stadsodling, betong och hållbar renovering, energieffektivisering, kemikalier, oljebaserade färger och munblåst fönsterglas är temat för några av de närmare hundra programpunkterna. Vid sidan om föreläsningarna pågår det dagligen hantverksdemonstrationer och visningar av produkter och material. Under en av kvällarna bjuder Svenska byggnadsvårdsföreningen in till branschmingel, där prisutdelningen av Årets byggnadsvårdare sker. Ett nytt tillskott till årets konvent är den mässa för allmänheten som avslutar hela evenemanget under lördagen.

— I samband med att Sveriges elit inom byggnadsvård besöker Mariestad arrangerar vi en byggnadsvårdsmässa som är öppen för allmänheten, så att privatpersoner också kan träffa landets främsta företag på gamla hus! Här kan du få tips och råd om hur du ska göra, vilka material som passar bäst och hitta hantverkare med kompetenser du inte trodde fanns. Bli också inspirerad av Frank, TV-personligheten från 100% bonde när han berättar om Det enkla livet, säger Ulrika Lindh, bebyggelseantikvarie på Slöjd & Byggnadsvård och projektledare för Byggnadsvårdsmässan, i ett pressmeddelande.

Byggnadsvårdens konvent arrangeras av Riksantikvarieämbetet, Hantverkslaboratoriet, Västarvet och Svenska byggnadsvårdsföreningen den 27 till 29 september i Mariestad.

Byggnadsvårdens konvent invigs i Mariestads domkyrka den 27 september av Conny Brännberg, Kulturnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen. Byggnadsvårdsmässan öppnar för allmänheten i samband med konventets avslut den 29 september.