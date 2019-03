Följande utställare finns på plats under mässan i Valhall under fredagen och lördagen: Ny..

Årets utställare på Öl- och whiskymässan

Följande utställare finns på plats under mässan i Valhall under fredagen och lördagen: Nya Victoriabryggeriet, Torsö Mikrobryggeri, Vilt Mat, The Pine Ridge Brewery, Åsalid Bryggeri, Tappers Bryggeri och Musteri, Hops N´Leon of Skaraborg, Poppels, Qvänum Mat & Malt, Nya Carnegiebryggeriet, Bustad Brewing, Bogrens Salonger, Sällskapet, Apricot, Dryckesboden, Marbäcks Bryggeri, Diageo, Sabalan, Salta Bönan, The Colorfulbrands, High Coast Whisky, Fine Deli, Mellgrens Tobak, Whiskytaste, Gusto Classico, Mackmyra, Triplus Vinhandel, Granqvist, Arcus Sweden, Erdington.