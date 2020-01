Det är 18:e året som Mop-festivalen arrangeras. Intresset har växt för varje år, inte minst från publiken.

– Det finns 493 stolar i salongen och det är vår starka förhoppning av vi fyller dem, säger PeA Winter, lärare på Olinsgymnasiet.

Festivalen är inte bara riktad till nära och kära, utan är öppen för allmänheten och en stor publik ger extra krydda för eleverna.

– Jag märker på dem att festivalen betyder jättemycket. Den glädjen, nervositeten och det fokuset som de visar är helt fantastiskt. Festivalen sammanfattar också samtliga musikämnen vi har. Eleverna får vara med om hela produktionen, de har skrivit en låt, lärt bandet hur den ska framföras, fått tips och råd kring framförandet och bestämt hur ljud och ljus ska vara. Jag tror att detta är varför man söker till ett musikgymnasium, för att få stå på scen, säger PeA Winter.

De tävlar

Talangerna kommer också att få dela scen med en etablerad artist - nämligen mello-stjärnan Boris René. Han är även en del av juryn, som dessutom består av låtskrivaren Tim Larsson, Rita Jernquist, musikredaktör hos P4 Sveriges Radio Skaraborg samt Åsa Mwansa, journalist på NLT.

Tillsammans med publiken kommer de att utse vilket av de åtta bidragen i finalen som vinner.

– Jag kan utlova fantastiskt bra låtar, skrivna och framförda av våra elever, säger PeA Winter och understryker att Mop-festivalen inte handlar om det bästa framförandet, utan är en låtskrivartävling.

Bidragen har kvalificerat sig via de två delfinalerna som hållits under veckan. Från den första deltävlingen gick följande bidrag vidare: My tempo, skriven av Ludvig Ingemarsson, A spark av Selma Persson, Nothing can bring me down av Serina Edvinsson och Mystery av Ludvig Thorsell.

Från den andra deltävlingen tog sig följande bidrag vidare: Tomma händer av Julia Zuhric och Ludvig Thorsell, Natalie av Adam Johansson Öjdal och Kalle Lindgren, Proud av Zerina Edvinsson samt Hata dig av Ida Persson.

– Det ska bli spännande att se dem blomma ut, säger PeA Winter, som är konferencier under kvällen - ett uppdrag han delar med kollegan Esther Gustavsson.

Hemligt pris

PeA Winter berättar också att ett nytt röstningsförfarande ska göra tävlingen mer rättvis. Genom att publiken får rösta på sina fyra favoriter utan att rangordna dem ökar chansen att ett bidrag vinner trots att inga bekanta finns på plats och kan rösta.

Nytt för i år är också priset. Tidigare har det varit en inspelning av låten, men inte längre.

– Alla ska vilja vinna, men det är inte alla som vill spela in sin låt. Därför har vi valt ett annat pris, något som går i musikens tecken, säger PeA Winter, som inte vill avslöja mer än så före finalen.

