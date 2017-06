Under midsommarafton är det traditionsenligt Gudhemsbygdens hembygdsförening som står för festligheterna i Forentorp och i år har de många nya inslag att erbjuda.

— Vi har bland annat valt att ta tillbaka den godisfiskdamm som fanns förr. Det blev för klurigt att hålla koll på vilka som betalat eller ej i äventyrsbanan. Nu låter vi den istället vara gratis och har återinfört fiskdammen som ett komplement, förklarar arrangören Karin Wallin.

Även årets konferencier, Per Walhström från Tidaholm, är ett nytt ansikte.

— Jag vet att han gillar sådant här och är väldigt pratsam, så han kommer passa som fisken i vattnet, tror fikaansvariga Britt-Marie Johansson.

Ett kärt återseende

Något annat som skiljer sig från tidigare är att midsommarstången kommer att stå färdigklädd när folk väller in under fredagen - den ska istället resas under torsdagskvällen.

— Vi har tagit det beslutet av säkerhetsskäl, men det betyder inte att ni som vill missar chansen att pynta den. Kom gärna hit även dagen innan midsommarafton för att tillsammans klä stången med oss och ta med blommor om ni har, tipsar Britt-Marie.

Dansen, sjungandet och lekarna kring midsommarstången genomförs däremot som vanligt under fredagen. Förutom detta finns det även chokladhjul och servering av såväl mat som hembakat fika. Cirkusartisten Doglas, som är från bygden men flyttat till storstaden sedan några år tillbaka, återvänder till Forenstorp för att visa sina färdigheter.

— Han får alltid med sig barnen när han börjar jonglera och är mycket duktig. Det är så trevligt att han är tillbaka eftersom han har haft förhinder de senaste åren, berättar lotteri- och pilansvarige Thomas Svensson.

"En oslagbar miljö"

Under kvällen blir det dessutom trekamp mellan två kämparlag. Dragkampsgeneralen Rikard Gustavsson presenterar grenarna närmare:

— Det blir styltgång, skottkärrekörning och avslutas med dragkamp. Det brukar bli succé och efteråt kör vi även ännu en dragkamp mellan alla de barn som vill.

Men innan det kan börja lekas och uppträdas på Forentorp är det en del jobb som ska göras. På onsdag samlas hembygdsföreningen för att få bort alla komackor i hagen.

— Den här miljön är oslagbar och alla gamla ekar är verkligen speciella, så vi vill se till att den blir barnvänlig och att vi kan göra den rättvisa på fredag. Att det aldrig är några problem med markägaren att vi får inta platsen under midsommar är vi också mycket tacksamma för, tillägger Britt-Marie.