Hasse Lagerström köpte sitt första modelltåg för 23 år sedan. Tanken att ha en modelljärnväg i trädgården har alltid varit en dröm och i helgen visade han upp sin magnifika konstruktion för allmänheten.

— Det började som en järnväg i liten skala, men det blev mer och mer för varje år som gick, berättar Hasse.

För 23 år sedan började Hasse Lagerström bygga på sin modelljärnväg hemma på gården i Brobacken utanför Borgunda.

— Tanken var inte att det skulle bli så stort som det blivit, förklarar Hasse som idag har över 700 meter tågräls löpande genom sin trädgård.

Detta är det fjärde året som han visar upp sin modelljärnväg för allmänheten men han har under många år haft besökare som delar hans intresse.

— Det är roligt med tåg. Det är en hobby där man aldrig känner sig gammal.

Man kan inte undgå att lägga märke till modellens alla detaljer och man förstår att Hasse Lagerström lägger ned mycket tid på sin modelljärnväg. Han berättar att han brukar fixa med någonting varje dag. 700 meter räls, 120 olika växlar och mer än 100 byggnader varav flera industrier man vanligtvis hittar längs järnvägar. Här har Hasse byggt upp kolverk, oljeraffinaderier, hamnar, sågverk, cementverk, containerhamnar och bandgårdar.

— Det finns lite av varje. Jag köper färdiga modeller och sätter sedan ihop dem, men det sker oftast på vintern när det inte finns så mycket att göra här ute, förklarar Hasse.

På vintrarna brukar han nämligen plocka ned i stort sett hela modellen och ta in den för att skydda den från snö och kyla. Under fyra veckor på hösten plockar han ihop allt för att under fyra veckor på våren bygga upp modellen igen.

Det finns ingen tvekan om att Hasse Lagerström finner en stor glädje i sitt verk och under helgen fick han glädjen av att dela med sig av sitt intresse till andra tågintresserade personer.

— Man blir aldrig för gammal för att hålla på med tåg.