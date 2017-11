Under hösten ser vi Anders Wendin göra tolkningar av andras material och andra tolka hans egna låtskatt inom ramen för TV-succén Så Mycket Bättre. Att det rör sig om en artist i sin absoluta högform råder det inga tvivel om. I början av året återupplivade Anders sitt Moneybrother-alias och genomförde de första spelningarna med projektet på närmare fyra år. Nu åker Moneybrother ut på en omfattande turné i vår och i februari kommer han till Vara Konserthus.

Anders många andra projekt– det är som Moneybrother han verkligen etsat sig in i det svenska folkhemmet. Den positionen befästs ytterligare nu under hösten, då han med sina många vackra tolkningar lär spela in sig i många fler musikhjärtan i succén Så Mycket Bättre. Med fullt band och nytt material på ingång lär den kommande turnén bli en riktig upplevelse för den som lyckas lägga vantarna på en biljett. Biljetterna släpps fredag 3 november.