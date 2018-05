När den misstänkte var tillbaka i Skövde berättade han för en kvinna att han dödat en man i Örebro för att komma över knark. Bytet blev tre hashkakor på 50 gram och 200 tabletter tarmadol.

Han tog också med sig såsom telefon, nycklar, id-kort, kontokort och resekort.

19-åringen lämnade också över två knivar till en kvinna från Skaraborg. Hon är också åtalad i ärendet, misstänkt för grovt skyddande av brottsling.

Why so serious?

På toalettspegeln står det också skrivet "Why so serious?" i blod, en textrad frånrollfiguren The Joker i Batmanfilmen ”The Dark Knight”. Detta med en handstil som sedan visar sig överensstämma med den åtalades.

Offret har dödats med ett flertal knivhugg som träffat halsen och ryggmärgen och som därmed orsakat kvävning genom att blod täppt igen luftvägarna.

Åklagaren anser att mordet var planerat i förväg för att komma åt narkotikan.

Blodiga skor

På övervakningsfilmen från Skövde resecentrum kan man också se att 19-åringens skor förmodligen har blodfläckar. I Örebro har också den misstänkte och offrets fångats på flera olika övervakningsfilmer.

När utredarna gjorde husrannsakan i den åtalades bostad gjorde de också flera fynd, som kan sättas i samband med det aktuella brottet. Bland annat narkotika, läkemedel, offrets väska och blodbesudlade skor. Spåren var viktiga för den fortsatta utredningen i mordfallet.

Polisen undersökte också flera olika knivar som de hittade i bostaden, vissa hade dessutom gömts undan.

Nu startar alltså rättegången vid Örebro tingsrätt.