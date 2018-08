Drygt 200 gäster njöt av hembakat i form av bullar, kakor och tårtor innan de slog sig ner framför partytältet med den 24 musiker starka orkestern under ledning av Susanna Heinebäck. Den unga dirigenten leder sina musiker på ett så mästerligt sätt att även en oerfaren kritiker måste uttrycka sin beundran.

Valet av musik torde gå hem hos de flesta åhörare. Ett axplock ur repertoaren: Dalarnas blåklocka, mjuk och följsam dragspelslåt(!), Marcia av Dag Wiren, underfundig och överraskande, Pirates of the Caribbean, filmmelodi, Happy Music från James Last production och avslutande Under blågulfana - självklar med fanan vajande tolv meter ovanför orkestern.