På Vasagatan i Skövde har Skaraborgs sjukhus haft en mottagning för barn upp till fem år med psykiska besvär. Verksamheten är nu stängd, eller flyttad som verksamhetschefen Annelie Sundén Gustavsson uttrycker det.

— Planen var först att vi skulle stänga under sommaren. Sedan har vi förhandlat om att organisatoriskt flytta in den till öppenvårdsmottagningen på Skaraborgs sjukhus Skövde. Mottagningen är inte stängd utan flyttad. Enhetschefen på Skövdemottagningen har hösten på sig att implementera detta. Just nu får familjer vända sig till respektive mottagning, beroende på var man bor, säger Annelie Sundén Gustavsson.

På Skaraborgs sjukhus hemsida står det dock att mottagningen för barn 0-5 år är tillfälligt stängd.

— Då har vi uttryckt oss fel, vi ska titta på det, säger Annelie Sundén Gustavsson.

Enligt Annelie Sundén Gustavsson ligger beslutet att stänga eller flytta mottagningen helt i linje med regionens utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatri. Enligt denna ska verksamheten inte ha små sårbara enheter, utan man ska sträva efter större och robustare enheter.

På mottagningen för barn 0-5 år jobbade fem personer. Fyra av dessa har valt att säga upp sig.

— Det är väldigt tråkigt, säger Annelie Sundén Gustavsson.

Annelie Sundén Gustavsson vill inte kommentera varför en så stor andel av personalen valt att säga upp sig. Samtliga fick erbjudande om att jobba kvar inom BUP.

Från fackförbundet Kommunals sida beklagar man stängningen eller flytten av mottagningen för barn 0-5 år.

— Det är oerhört beklagligt. Det var en välfungerande verksamhet som får ett abrupt slut, säger Monica Malmkvist, sektionsordförande för Kommunal.