Precis som ifjol anordnar Falköping NU under fyra torsdagskvällar sommarunderhållning med allsång och musikquiz vid Pankasjön. Många hade tagit sig upp på Mösseberg med brassestolar och picknickkorgar för att ta del av programmet som presenterades av värdtrion Niclas Österberg, Perra Ljungberg och Anders Granström. Det bjöds på allsång till låtar som Vi bor på landet och Änglamark, följt av kluriga frågor till korsordet som delats ut till besökarna.

Populära gäster

Under kvällen bjöds det även på ett bejublat gästspel av Alex Danson från Palm Springs, som för tillfället var på besök i Falköping. Tillsammans med resten av gänget rev han av Blodomloppet och imponerade på publiken med sina pianofärdigheter.

— Alex spelade med oss i Halvfranska Hottkvintetten på 90-talet och jobbade då som musiklärare här i Falköping. Sedan flyttade han och vi har inte setts på 20 år, men sedan härom dagen mailade han och frågade vad jag skulle göra på torsdag. "Jag ska giga" skrev jag och fick då svaret "Bra, jag kommer", berättade Perra Ljungberg.

Efter att musikquizet hade avslutats och kryssen lämnats in var det dags för kvällens gäster Odd Colors att äntra scenen. Trion bestående av Mia Wallengren, Tomas Nilsson och Perra Ljungberg lät publiken lyssna till låtar som If I Had a Hammer och Pure and Simple.