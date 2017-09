Tidigare under sommaren har konserten Stjärnor & Drömmar getts i Falkenberg och nu efter att Göteborgs Ungdomskör har gästat Falköping med den, så väntar Ödsmål i närheten av Stenungsund.

— Namnet på konserten har att göra med att den handlar ganska mycket om stjärnor samt att det är något drömskt över musiken, förklarar Anne Johansson.

Kö till kören

Göteborgs Ungdomskör bildades 2005 och har sitt ursprung i Brunnsbo Musikklasser i Göteborg.

— Eleverna i avgångsklassen det året ville helt enkelt inte sluta sjunga tillsammans, det var så den här kören kom till, säger Anne Johansson.

Med åren har kören blivit väldigt populär och eftersom det råder fri antagning till den, så är det väldigt många som vill vara med.

— Vi är idag nästan 50 medlemmar och fler kan vi inte ta emot i dagsläget, vi har faktiskt kö, fortsätter Anne Johansson.

Mycket utomlands

Göteborgs Ungdomskör har gjort sig ett namn även internationellt, redan 2009 deltog den i en körfestival på Irland, 2010 var var i Danmark, 2011 i Tjeckien, 2013 i Philadelphia USA, 2015 återigen på Irland samt 2016 ända borta i Japan.

Under årens lopp har kören gett ut tre skivor, Come Along 2011, Caroling Christman 2013 och nu senast Northern Sound 2016.

Att Göteborgs Ungdomskör valde att besöka just Falköping och S:t Olofs kyrka har att göra med att Svenska kyrkan i Falköping nappade på det erbjudande som kören skickade ut om att komma och genomföra Stjärnor & Drömmar.

— Dessutom är jag bekant med Annika Lagerqvist, som är huvudansvarig för musikverksamheten i Svenska kyrkan i Falköping. Jag har haft henne som elev vid Musikhögskolan i Göteborg, berättar Anne Johansson.

Mäktig konsert

Ungefär 35 av de sammanlagt 50 körmedlemmarna deltog i torsdagskvällens konsert i S:t Olofs kyrka. Det var en både stämningsfull, högklassig och mäktig konsert som de unga sångarna, alla i åldersgruppen 15-28 år, bjöd på och det rådde inte minsta tvivel om att besökarna i kyrkan trivdes ypperligt.

Följande stycken ingick i konserten: Var inte rädd för mörkret, Högt ovan himmelens stjärnor, Alleluia, Stars, To the mothers in Brazil, Lux aurumque, Ave Maria, Ave Maris Stella, Ubi Caritas, Visa i vinden, Vakna först i sommartid, Vallåt från Älvdalen, Shall i compare thee, Gjendines bådnlåt samt Abendlied.