Det var avslutning för alla elever i år 1 och 2 på Ållebergsgymnasiet under torsdagen. För att alla skulle få plats så var avslutningen uppdelad i två helt identiska akter och allt flöt på helt perfekt.

Avslutningsprogrammet var ganska kort, men ändå väldigt innehållsrikt och varierat. Det började med en fin duett, "Precis som du vill", med Nora Axelsson och Lina Heidensköld, och fortsatte med den gamla klassikern "Pata Pata", där energiknippet Lasse Blomqvist hade sällskap på scen av bland annat elever från IM--programmet.

En tradition vid Ållebergs avslutningar är att ett lärarband, både musiker och sångare, uppträder och årets nummer av Aretha Franklin-låten "Respect".

Efter stipendieutdelning framförde ett gäng estetelever från ES16 "Shut up and dance with me" och ledde sedan avslutningssången, som var den klassiska sommarpsalmen Den blomstertid nu kommer.