Det var med viss möda ridån gick upp för sjätte året för Christmas Night i Arena Skövde. Julshowen, där Magnus Carlsson är något av en husartist - han har bara missat ett år – spelades för en nästintill fullsatt salong. Men varken Carlsson eller kollegorna Sofia Källgren, Tommy Nilsson och Skaraborgsångerskan Elisa Lindström lät sig bekommas av den krånglande röda ridågardinen, utan stegade helt enkelt fram till scenkanten tills bekymret var löst - vilket skedde snart nog.

Sedan följde 90 minuter i högt tempo där klangfulla visor blandades med poppiga jullåtar, solonummer varvades med duetter och däremellen lite kärleksfullt och busigt mellansnack. Det var varmt, folkligt, personligt och musiken, inte dekoren fick stå i centrum.

Magnus Carlsson och Sofia Källgren, som båda är klassiskt skolade, fick briljera i den svenska versionen av Time to say goodbye – Jag går dit du går, som Björn Ulveaus skrivit en svensk text till speciellt för Christmas Night.

Sofia Källgren imponerade också i The Prayer och Magnus Carlsson och Tommy Nilsson bjöd på härlig bluesstämning i Eagleslåten Please come home for christmas.

Elisa Lindström, som var glad att vara tillbaka i sin gamla idrottshall - hon gick ju på gymnasiet i Skövde, framförde bland annat Nu glittrar trädens kronor, som återfinns på hennes nyutgivna album.

Hon gjorde även fin version av Fairytale of The New York med Tommy Nilsson, som fick igång publiken riktigt ordentligt med sin egen låt Samma Människa om hur det är att fira jul när man har delad vårdnad om barnen.

Även om det är över månad kvar till jul så lyckades ändå kvartetten på scenen fylla arenan med en mysig och intim stämning och på många sätt är ju Christmas Night en ask med julgodis, full av praliner med olika smak men alla i samma fina hölje.