Det har blivit en väl inarbetad och högt uppskattad tradition på Ranliden att resa tillbaka till 50-talet en gång om året.

I förra veckan rullade en välputsad Chevrolet Impala in framför Ranlidens portar. Här fick de boende och besökarna på dagcentralen stiga in för en nostalgisk åktur, även om just detta exemplar inte tillverkades förrän 1968.

En av dem som med ett brett leende tog plats tillsammans med hustrun Doris och barnbarnet Valter var Bengt-Erik Darius. Han såg fram turen och återbördades en stund senare till Ranliden där 50-talsfesten pågick för fullt.

Framme på podiet stod Peder Sveder för att bjuda på nostalgimusik. Folkparkstemat underströks av en tombola och många kvinnor i personalen hade dressat sig i prickiga klänningar med vidd i kjolen.

Förutom chevan bistod dessutom självaste enhetschefen, Helene Andersson med åkturer i sin puderrosa Dodge -59:a.

Behöver vi säga att succén var ett faktum?