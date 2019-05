Närmare 350 hästar och deras ryttare kom till Falbygdens Hästsportförening de första dagarna i maj, när det äntligen var premiär för tävlingssäsongen i hoppning. Bland de deltagande ekipagen fanns drygt 20 hemmaryttare.

Onsdag 1 maj arrangerades en hoppning vars syfte var att ge hästarna rutin utan att de behövde gå mot klockan. Tävlingen lockade 148 startande, och många av dessa hade som mål att kvala sina unga hästar till Falsterbo Horse Show och andra viktiga tävlingar under året.

På lördagen, 4 maj, var det hästhoppning från 80 till 110 centimeter med näst intill maxade startfält – 262 starter uppdelat på fyra klasser. I 80- och 90-klasserna var det bedömning A och ingen prisutdelning, så 100-klassen blev den första där prisutdelning hölls. Vinnare där blev Tindra Sjöblom på Joy’s Rosegarden från Ulricehamnsbygdens Ridklubb med FHF:s Felicia Östman och Aurora på fjärdeplats av de 58 startande.

I 110-klassen gick segern till Sara Edenhorn och Livius från Borås Fältrittklubb medan FHF-ryttare knep tre av de 12 placeringarna. Linn Byman och Born2Fly blev sexa, Anna Andersén och Brandy Quick slutade åtta och Felicia och Aurora följde upp placeringen i 100-klassen med en niondeplats av de 47 startande i 110-klassen.

Söndagen var ponnyernas dag och där red FHF-ryttaren Nikki Andersson och Wel Be There hem segern i både Lätt C och Lätt B kategori B, för de minsta ponnyerna. I Lätt B kategori C red Ellinor Johansson från Vartofta RKS och Blackwoodland Annabelle hem en fin andraplats efter segrande Wilma Eklund, Karlsborg, tävlande för Ridklubben Ekenryttarna. I Lätt B kategori D, högsta klassen och de största ponnyerna, gick segern till Nellie Romfeldt från Kinnekulle Hästsportklubb.

Nu laddar Falbygdens Hästsportförening för en fyra dagar lång hästhoppning, Nationalhelgshoppet, med start 6 juni. Då blir det betydligt högre hinder, upp till 145 centimeter under lördagen och söndagen. Vid de tävlingarna finns också chans till olika specialpriser, som startplatser i populära unghästhoppningen Champion of the Youngsters på Grevagården, och ett Wild card till finalen i Tour of Amateurs i hoppning på Falsterbo Horse Show i juli.

