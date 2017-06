Konferencierer för Centralskolans avslutning för högstadiet var åttondeklassarna Vilgot och Alma. Efter att år 9 tågat in såg de till att sätta hela lokalen i gungning med "Let the sunshine in". Under låten "We are the world" bröt dessutom en allt poppigare melodi igenom och avgångsklassen dansade loss ordentligt på scen. Tuva Samuelsson var en av flera solister som ackompanjerades av sina klasskamrater under "Hotel California". Därefter bjöds det på allt ifrån rap till Bach. Förutom att dela ut betyg, rosor och stipendium påminde rektor Henrik Rydberg eleverna om att de nu faktiskt har 86 400 sekunder om dygnet att göra vad de vill med. Han pratade också om vad de gjort under året och betonade att det varit fyllt av skratt.