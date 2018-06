Jubel, applåder och mycket musik präglade avslutningen när Centralskolan 7-9 satte punkt för terminen. Här var det niorna som hade satt agendan och höll ett högt tempo från start till mål. Konferenciererna Otto och Ella lotsade lugnt åhörarna genom programmet som inleddes med Thinking of sunshine och avslutades med Aviciis Wake me up med Leo Croona som god solosångare. Innan dess hade Den blomstertid sjungits med inledning av trombonspel. Låt sommaren börja!