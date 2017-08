Exakt hur många portioner som serverats har man ännu inte full koll på, men man tror att fjolårsnoteringen på 70 000 kommer att nås. Utifrån den försäljningen uppskattar man att runt 50 000 personer har besökt festivalen under de båda dagarna.

Mest människor på plats samtidigt i Kyrkparken var det när Rydell & Quick framträdde på lördagskvällen. Uppskattningsvis fanns då mellan 10 000 och 12 000 personer i parken.

– Vi satte publikrekord förra året med Samir och Viktor, men nu tror vi att det slogs, säger Maria.

– Det var spikat upp till kyrkan och en härlig stämning, tillägger Mats.

Som vanligt under matfestivalen gör polisen en extra insats under de båda festivaldagarna. I år hade man ett 30-tal man i tjänst.

Jimmi Beijbom var insatschef under arrangemanget. Totalt räknade han in nio respektive 25 omhändertaganden för fylleri under fredag respektive lördag, varav två minderåriga varje kväll. Dessutom noterades fyra ringa narkotikabrott under fredagen samt fem på lördagen.

Under varje kväll gjorde man dessutom 120 förverkanden av alkoholhaltiga drycker, samt att man hanterade tre-fyra misshandelsfall per kväll. Några anmälningar om sexuella trakasserier har däremot inte inkommit under festivalen.

– Berusningsnivån är hög men hanterbar. Det har varit ungefär som vi räknat med och på 50 000 besökare är statistiken inte så alarmerande, säger Beijbom om de olika ingripandena.

– Det vi ser en ökning av är antalet narkotikabrott. Flera har varit positiva på kokain under helgen. Det började i somras och fortsätter att vara ett bekymmer för oss här i Skaraborg och lär väl fortsätta att öka.

Glädjande är dock att ungdomsfylleriet har fortsatt att minska jämfört med när det var som värst för sju-åtta år sedan.

– Två omhändertagande per kväll är väldigt lågt om man jämför med några år sedan. Då hade vi ett särskilt tält i kyrkparken där de låg på rad, säger Beijbom.

Här lyfter Mats Olsson fram fältassistenterna och nattvandrarna insats.

– Totalt med alla nattvandrare och fältare har det varit 45 personer ute under fredag och lördag. Vi har även haft hjälp av nattvandrare från Tibro, Falköping, Örebro, Mark och Göteborg så det är ett otroligt engagemang runt det här, säger fältassistenten Emma Nordelv.

– Jag vill ge en eloge till alla inblandade. Det är många krafter som försöker stävja fylleriet och alla som närvarar gör att vi håller det under kontroll och på hyfsade nivåer. Det görs ett jättebra arbete, säger Mats Olsson.