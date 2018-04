Jo, du läste rätt. Efter en vinterperiod som börjar kännas som en evighet verkar det som om vårvärmen på allvar är på väg in över landet.

Redan under natten till onsdagen kommer en front med nederbörd in över landet söderifrån och förflyttar sig vidare norrut. Bakom fronten slår vinden om till syd och sydväst och för med sig varmare luft in över området.

– Inledningsvis är det minusgrader under natten, men det stiger ganska snabbt till plusgrader, berättar Lovisa Andersson är meteorolog på SMHI.

– Regnet på morgonen följs av dis och dimma. Sedan luckras molntäcket upp efter hand och där solen kommer fram kan temperaturen till och med gå upp till tvåsiffrigt, berättar Lovisa.

– I Skaraborg får man dock räkna med mer moln och då blir det inte riktigt lika varmt, men ändå uppåt sju till nio grader.

När varmluften väl tagit sig in kommer den också att hänga kvar i större eller mindre utsträckning enligt meteorologen. Några exakta temperaturer anger hon inte, men konstaterar att det blir lite över det normala för den här perioden.

– De temperaturer vi får nu är normala i mitten av april, men så här dags innebär de ett litet temperaturöverskott i området, säger Lovisa Andersson.

Perioden kommer i övrigt att präglas av ostadiga förhållanden med en ny frontpassage med tillhörande regn under natten mellan onsdag och torsdag och på torsdagen. Därefter blir det återigen lite kallare samt tilltagande vindar under fredagsdygnet.

– Dagtid blir det dock fortsatt plus och kalluften är tillbaka kortvarigt. Sen kommer mildare luft tillbaka i slutet av veckan och går upp över södra halvan av landet, säger Lovisa Andersson.

– Men sen kommer kallare luft tillbaka norr ifrån under början av nästa vecka. Då kan temperaturen gå ner till minus nattetid, men det blir plusgrader på dagarna.

Varmare dagar att vänta således. Återstår dock att se om våren verkligen är här. För det krävs sju dygn i rad med temperaturen på plussidan. Något som SMHI-meteorologen inte kan förutspå ännu.

– Våren har inte tagit något stort kliv ännu. Vi får se om den kan avancera norr ut nu, säger Lovisa Andersson.

