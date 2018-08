Ställ din fråga i #KanDuLova här!

#Kandulova lanserades inför valet 2014 av mediehuset Mittmedia, som driver nyhetsredaktioner i till största delen de norra delarna av Sverige. I syfte att ge väljarna möjlighet att få raka svar av sina politiker skapades frågetjänsten utifrån prefixet #kandulova – vilket innebär att politikerna måste svara antingen ja eller nej.

Mittmedias tidningar fick in över 2 000 frågor och 13 000 svar via #kandulova under valrörelsen 2014 – och idén nominerades till Stora Journalistpriset "för att de gav läsare i 52 kommuner ett enkelt verktyg att sätta dagordningen för den lokala journalistiken och ställa politikerna mot väggen."

2018 erbjuder även Hall Medias tidningar tjänsten – som är kostnadsfri för både väljare och politiker.

På undersidan #kandulova har du möjlighet att vända dig direkt till politikerna med just din fråga. Tjänsten finns tillgänglig på nyhetssajterna ända fram till valet den 9 september och du kan ställa frågor om både kommun- och regionpolitik.

Så här gör du för att ställa en fråga:

1. Gå in på falkopingstidning.se/kandulova

2. Klicka på knappen "Ställ din fråga här" och fyll i fälten. Du får bland annat välja vilken tidning du läser och vilken kommun eller region din fråga gäller.

3. Efter moderering publiceras din fråga på falkopingstidning.se/kandulova – och alla politiker som är registrerade att svara får då ett meddelande per mejl om att de har en fråga att besvara.

4. Svaren från politikerna publiceras i takt med att de svarar på falkopingstidning.se/kandulova – och både du som frågeställare och andra kan läsa vilka besked politikerna ger.

Redaktionen följer alla frågor och svar i #kandulova och kommer att göra journalistik utifrån dem. #kandulova är aktiv ända fram till valet.

Hall Media har bjudit in alla etablerade partier samt nysatsande politiker i totalt 24 kommuner och tre regioner att delta i satsningen. Partierna fick inbjudan i början av sommaren och i dagsläget är omkring 200 politiker registrerade att svara på väljarnas frågor. I enstaka områden har partierna avstått från deltagande då de inte ställer upp i årets val – i andra fall har partierna ännu inte återkommit med besked, varför vissa partier saknar representanter.

– Det har tyvärr varit ganska svårt att få kontakt med politikerna i ganska många områden och vi saknar fortfarande svarande på vissa platser. Någonstans visar det att en tjänst som #kandulova verkligen behövs – om inte väljarna kan nå sina politiker med relevanta frågor blir det sannolikt svårare att fatta sitt beslut inför valet, säger Patricia Svensson, onlinechef på Hall Media.

– Alla partier som kandiderar är dock fortfarande välkomna att registrera sig så jag hoppas att vi får full uppslutning inom kort.

