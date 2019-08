HD-12, 2 470 m: 1) Lynx 1, 55.32, 80) Falköpings AIK OK / Hestra IF / Mullsjö SOK 2, 1.26.19..

Faik-resultat, U10-mila:

HD-12, 2 470 m: 1) Lynx 1, 55.32, 80) Falköpings AIK OK / Hestra IF / Mullsjö SOK 2, 1.26.19.

HD-18, 6 390 m: 1) Tampereen Pyrintö 1, 5.12.38, 53) Falköpings AIK OK / Hestra IF / Mullsjö SOK / OK Gränsen 1, 7.07.32.

D-18, 4 860 m: 1) Espoon Suunta 1, 2.44.25, 4) Falköpings AIK OK 1, 2.56.17.