Nya företagare ploppar ständigt upp på det lokala planet.

Många av dem väljer att gå via Nyföretagarcentrum i Falköping, som har tredubblat sina rådgivningsbesök under de två senaste åren.

Möt två Falköpingsbor, som har startat eget under 2017, Maria Lindström och Tomas Ekström, båda konsulter.