Fakta: Fastställda seriesammansättningar (av lokalt intresse)

Damer:

Division 2 Norra Götaland: Arentorp Helås FK, Falköpings KIK, Fristad/Borgstena/Sparsör (V-g), IF Friscopojkarna, Holmalunds IF Akademi, Mariestads BoIS FF, Råda BKm Sils IF, IFK Tidaholm, Ulvåkers IF, Vartofta SK, Vinninga AIF

Division 3 östra: Axvalls IF, Fagersanna/Mölltorp-BrevikHörnebo SK (2), IFK Värsås (4), Kinne-Vedum/Hällekis/Lundsbrunn, Levene-Skogslunds IF, Mellby IK, Norra Fågelås IF, Skara FC (2), Skultorps IF, Vedums AIS, Våmbs IF

Herrar:

Division 5 östra: Axvalls IF, Borgunda IK, Floby IF (6), Grolanda IF, Gullspångs IF (6), IFK Värsås, Jula BK, Norra Fågelås IF, Tibro AIK FK (4), Ulvåkers IF (4), Valtorps IF, Värings GoIF

Division 5 västra: Edet FK, FC Corner, Kinne-Vedums IF, Levene-Skogslunds IF, Lundsbrunns IF (4), Mellby IK, Sils IF, Sjuntorps IF (6), Trollhättans FK, Trollhättans Syrianska FK, Trässbergs BK, Vinninga AIF (6)

Division 5 mellersta: Bergdalens IK (6), Bollebygd/Olsfors, Borås AIK (4), Byttorps IF, Herrljunga SK FK, Nossebro IF, Sandared/Sjömarken, Sollebrunns AIK, Säven/Hol, Vedums AIS, Vårgårda IK FK, Östadkulle SK (6)

Division 6 Tibro: BK Trix (U), Forsviks IFHörnebo SK, Mölltorp-Breviks AIF, Folkabo IK, Fröjereds IF, Igelstorps IK, Korsberga IF, Stenstorps IF, Våmbs IF

Division 6 Lidköping: Trollekis, Hangelösa IF, Jung-Kvänum 10 IF, Järpås IS, Kållandsö GoIF, Källby IF, Rackeby IK, Saleby IF, Varnhems IF, Örslösa-Söne IK

Division 6 Falköping: Annelunds IF (5), Arentorp-Helås FK (5), Elmer-Fåglum FK, Friscopojkarna/Hudene, IFK Emtunga, Kinnarp-Slutarps IF, Sandhems IF, Södra Härene IF, Tomtens IF, Tråvad/Larv, Vartofta SK (U)

Fotnot: Damer division 2 är fastställt av Götalandsdistrikten och fanns enbart som information vid representantskapsmötet.