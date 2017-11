En av de hästägare som drabbats är Ylva Wallström i Kungslena, där tjuvarna kom över tre sadlar, diverse sågar och ett träns till ett värde av sammanlagt 64 000 kronor.

– Det märks att de varit här och rekognoserat eftersom vi ser stalldörren från vårt sovrumsfönster och den är upplyst. Men tjuvarna har gått in på baksidan via en gödselstacksdörr och kommit in i byggnaden den vägen, konstaterar Ylwa.

Sedan har hänglåset till sadelkammaren klippts upp och man har sökt igenom stallet på jakt efter utrustning.

– Jag vet inte riktigt hur de valt vilka sadlar de ska stjäla. De har tagit en mycket dyr dressyrsadel, men också en som är betydligt mindre värd och som visserligen var i bra skick. Den borde vara ganska svårsåld, menar Ylwa Wallström.

Ylwa har fem islandshästar och en av sadlarna som försvann var unik och finns bara att köpa på just Island.

– Det är extra tråkigt att den är borta, men frågan är hur man ska skydda sig mot sådana här stölder, funderar Ylwa.

Skottkärra spår

Tjuvarna har använt en skottkärra för att transportera stöldgodset till vägen och det är ett mönster polisen känner igen från andra inbrott.

– Det gör att vi drar slutsatsen att det kan röra sig om samma personer som stjäl sadlar och verktyg runt om i Skaraborg, säger polisen.

De har också upptäckt röd sprejfärg på ett elskåp i närheten av gården och förmodligen har de som rekognoserat gjort det som en signal till ligan att slå till just här.

– Om allmänheten hittar plastsäckar i naturen ska de inte öppna dem, utan ställa sig på behörigt avstånd och ringa polisen. Hittills har gärningsmännen efterlämnat mycket få tekniska spår, men vi kan ha säkrat ett DNA-spår även om det är oklart i dagsläget, fortsätter polisen.

Hästen markerade

En av hästarna ute i hagen markerade tydligt med sina rörelser att han observerat något under natten.

– Känner man sina djur väl, så märker man sådant direkt, förklarar Ylwa.

Hon har också en vän i Korsberga som drabbats av en liknande stöld.

– Där hade tjuvarna inte stängt grinden, så det var ren tur att hästarna stannade kvar i inhägnaden. Men jag måste säga att poliserna visade ett stort engagemang och det har varit både tekniker och andra utredare här för att säkra spår. Många klagar på myndigheten, men jag tycker att de gjort ett kanonjobb hos oss, konstaterar Ylwa Wallström.

Cowboyryttare drabbad

En gård i Hjo och den kände westernryttaren Per Larsson i Kavlås har också drabbats den senaste tiden.

I Kavlås har stöldligan klippt sönder ett elstaket med hjälp av ett specialverktyg för att osett kunna ta sig in och ut.

– Det är ganska hög spänning och det är inget man kapar hur som helst, de måste varit här och rekognoserat tidigare, konstaterar Per Larsson.

Väl inne hittade de en större byggsåg värd 10 000 kronor och med hjälp av en skottkärra, som de hittat i en ladugård, körde de ut stöldgodset till ett väntande fordon.

– Det far först när jag hittade skottkärran upp och ner, som jag förstod att några varit inne på området. Det var stjärnklart den aktuella natten och man ser att de tagit sig ut på ett sätt som gör att de inte är speciellt synliga, fortsätter Per Larsson.

Han tycker att det är obehagligt att det finns kriminella nätverk som agerar på det här sättet och menar att stöldgodset redan är omlastat till en större lastbil.

