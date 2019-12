Västergötlands Fotbollförbunds representantskap fastställde inte seriesammansättningen för division 6 vid mötet i Vårgårda den 5 december. Ett slutligt förslag lades fram efter flera justeringar men kom ut för sent för att ge föreningarna möjlighet att ta ställning.

VFF:s distriktsstyrelse fick i uppdrag att den 10 december lägga fram ett förslag som föreningarna får en vecka på sig att yttra sig över och lämna alternativförslag.

Styrelsen har också uppdraget att fastställa seriesammansättningen vilket sker den 19 december.

Div 6 Skövde (11): Axvalls IF, BK Trix, Folkabo IK, Forsviks IF, Hörnebo SK, Igelstorps IK, Mölltorp-Breviks AIF, N. Fågelås IF, FC Skövde, Stenstorps IF, Varnhem/Lundsbrunn

Div 6 Mariestad (11): Björsäters IF, Gullspångs IF, Hangelösa IF, Hova/Weimer, Lyrestad, Källby IF, Moholms SK, Tidans IF, Tidavads IF, Torsö BIF, Trollekis (5), Töreboda IK

Div 6 Lidköping (12): Arentorp/Helås FK (5), Elmer-Fåglum FK, Jung-Kvänum 10 IF, Järpås IS,Kållandsö GoIF, Mellby IK, N. Härene BK, Rackeby IK, Saleby IF, Tråvad/Larv, Vedums AIS (5), Örslösa-Söne IK

Div 6 Ulricehamn (12: Dannike IK, Grimsås IF, Hössna/Timmele, Kinnarp-Slutarps IF, Ljungsarps IF, Länghems IF, Marbäcks IF, Månstads IF, Redvägs FK, Tranemo IF, Vartofta SK, Sjötofta IF

Fotnot: Totalt är det sju division 6-serier.

