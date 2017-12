Under hösten har Ola Salo gjort succé tillsammans med Peter Johansson, Jenna Lee i arenaturnén Champions of Rock. Han har släppt en ny låt, I call your name och spelat Hedwig i musikalen Hedwig and the Angry Inch på Göta Lejon i Stockholm. I sommar väntar turné med Diggiloo-gänget.

Men först blir det ett besök i Skaraborg. Den 26 januari spelar han på Vara konserthus tillsammans med Augustifamiljen. Tillsammans framför de en rad av Salos uppskattade låtar ur hans karriär plus några av Olas personliga favoriter ur musikhistorien.

Augustifamiljen, som är husbandet i SVT-programmet På Spåret, har spelat med Ola Salo tidigare. Hösten 2016 bjöd Simon Ljungman in Ola Salo till sitt program Simon med vänner på konserthuset. Även resten av Augustifamiljen fanns med på scenen och bidrog till succén, då de spelade för en fullsatt salong.

Nu är det alltså dags igen. Biljetterna har redan släppts och har gått åt fort.