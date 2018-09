När man tänker till kring hur det ska gå för Skövde HF i SHE säsongen 2018/2019 är det svårt och nästintill omöjligt att inte börja med att fundera på hur klubben ska kunna radera fjolårssäsongen ur minnet.

Även om det internt kanske sägs att då var då och nu är nu kommer klubben bli påmind om hur den ska gå vidare från något så omtumlande. Att förändra tar tid.

I bästa fall slutar det med en "mellansäsong".

I värsta fall med nedflyttning.

Det är i de regionerna Skövde HF får finna sig i att husera. I alla fall om man ser till dagens truppbesättning och till försäsongens resultat. Eller förlåt – prestationer.

Laget må ha lagt extra vikt vid fysiken under sommaren och därför eventuellt varit nedtränade – men prestationen totalt sett i Annliz cup var inte bra.

Försvarsspelet såg helt okej ut men anfallsspelet var långsamt, tveksamt och rörigt.

***

Den stora frågan är vem som ska leda Skövde HF? Ska nyförvärven Cecilie Vistisen Specht och Olivia Black vara de som anför lagets offensiv? Specht kommer från en knackig säsong i Ajax Köpenhamn som slutade sist i den danska ligan. 28 mål på 22 matcher blev det för 21-åringen.

Black då? Har en del att bevisa. Visserligen en godkänd fjolårssäsong rent målmässigt, 88 mål på 25 matcher, men det i en dansk andraliga där hennes Roskilde hamnade i mitten av tabellen – ett Roskilde som Skövde HF besegrade med uddamålet i Annliz cup.

Ska i stället Emma Wahlström bli årets utropstecken? Möjligt. 18-åringen driver ofta upp tempot och kan vara den som får upp farten hos sina medspelare. Under försäsongen har hon glimtat till med sitt explosiva spel – både passningsmässigt och via genombrott. Kan hon leverera det mer frekvent i SHE kan hon komma att få sitt stora genombrott. För chanser till speltid kommer ges – särskilt med tanke på Johanna Flygelholms frånvaro i säsongsupptakten.

Offensiven har en del frågetecken att räta ut. Defensivt har det dock sett bättre ut. Det har gått lite trögt emellanåt men här kan den hårda fysträningen tagit ut sin rätt. Den sista veckans vila innan seriepremiären borta mot Lugi HF på söndag kan vara nyttig.

***

Skövde HF placerade sig själva på en åttondeplats på upptaktsträffen i Malmö förra veckan. Konstigt vore väl annat. Vem skulle inte sikta på slutspel?

När de andra lagen skulle tippa Skövde HF:s placering mynnade det sammanställda tipset ut i en nästjumbo-plats.

Det lag som tippades under Skövde var Kungälvs HK. När de båda lagen möttes i Annliz cup, där matcherna för övrigt spelades över 50 minuter, vann nykomlingen KHK med 22–15.

En ny strecktstrid väntar Skövde HF. Men denna gång handlar det inte om kampen kring slutspelsstrecket. Nu handlar det om att undvika direktnedflyttning.

***

Men det finns ett till Skövde HF i SHE. Nä, så ska man nog inte säga till de mest inbitna Skarasupportrarna. Men faktum kvarstår. Skövde HF präglar Skara HF.

När hemvändarna Sara Johansson och Mikaela Johansson vände blickarna mot Skaraborg var det naturligt att blicka mot Skara och inte Skövde. För där fanns ju Magnus Frisk.

Hans lag är förstärkt på många positioner. Och flera har någon gång tidigare passerat Skövde HF "i revy" som Frisk själv hade uttryckt sig.

Men det kanske mest intressanta nyförvärven återfinns längst bak i banan. Målvakterna Natascha Antic och Oliwia Kaminska kommer till SHE med, i sammanhanget, imponerande CV:n.

Det mesta lutar åt att klubben når sitt första slutspel någonsin. Längre än en kvartsfinal räcker det dock inte. Precis som i handbollsligan är det ett toppskikt som är svårt att nå. Däremot är skikten där under något mer diffusa i SHE än vad de är i herrarnas högstaliga.

***

Plus: Kristianstad HK kommer ha gratis inträde på sina hemmamatcher i grundserien. Detta efter att företag gått ihop och enats om att betala mellan 25 öre till en krona per besökare per match.

Minus: Johanna Flygelholms skada kommer extra olägligt för Skövde HF med tanke på den tunna besättningen på mittniopositionen. Extra tråkigt även för henne så klart som själv säger sig ha hittat ett bra samarbete med Specht och Black på nio meter.

