Det är budgeterat att Falköpings kommun ska göra ett överskott på 19,2 miljoner kronor under 2019.

Men just nu är man ganska långt från det målet.

– Resultatet har dock förbättrats något jämfört med delårsrapporten per den 30 april, säger kommunstyrelsens tf ordförande Karola Svensson (C).