Till helgen är det dags för matfestival i Skövde igen. Mängder av folk kommer att vistas utomhus för att äta och umgås och vädret är en viktig faktor. Vi har pratat med experterna som dessvärre inte har alltför positiva prognoser att komma med.

– Tyvärr ser det ut som om det kommer in ett regnområde i ert område till fredag. Det rör sig dock ganska snabbt och har ni tur så är det bara lite skurar kvar på eftermiddagen, säger Eva Strandberg, meteorolog vid SMHI i Norrköping.

Temperaturen väntas ligga mellan 11 och 15 grader och vinden blir måttlig från syd och sydväst.

– För lördagen har vi en ganska osäker prognos, men just nu ser det ut som om det blir uppehållsväder eller bara enstaka skurar. Inte jättemycket sol, men en temperaturmässigt hyfsad dag, säger Eva Strandberg.

Lördagens temperaturer väntas ligga mellan 10 och 18 grader och vinden väntas bli måttlig från sydväst.

– På söndagen däremot kommer det in nya regnområden. De rör sig dock ganska fort och det mesta ska ha passerat ganska tidigt på dagen. Fast det är ju tämligen lång tid fram till helgen och prognosen är ganska osäker.

Under söndag väntas temperaturen vara mellan 11 och 17 grader och vinden svag från sydväst.

Olika modeller

– Vi tittar på flera olika prognosmodeller och tyvärr så ger de ganska skiftande svar. Vissa har uppehåll och vissa har mera regn. Men om ni har tur, så har vi fel och det blir lite mer sol. Men just nu ser det ganska ostadigt ut.

– Generellt sett är det en ganska osäker prognos för hela landet till helgen. Mycket beror på hur snabbt lågtrycken rör sig förbi och skillnader i tid.

Finns det någon chans att det blir 25 grader och sol?

Nej, det gör det inte, även om det hade varit härligt, avslutar Eva Strandberg.

Vädret viktigt

Next Skövdes VD Mats Olsson är inte alltför orolig för vädret under Matfestivalen.

– Nej, jag tror det ska gå bra. Det blir nog mest lite skurar, hoppas Mats som väntar sig runt 50 000 besökare över de tre dagarna.

Har ni genom åren märkt någon skillnad i besöksantalet beroende på vädret?

– Jag har bara statistik från de senaste fyra åren, men det är klart att vädret är viktigt. Blir det dagsregn så har det naturligtvis en negativ inverkan, men nu är det ju mera skurar som aviseras.

Vad gör ni för extraåtgärder för att minska regnets inverkan?

– Alla krogarna i Kyrkparken har ju sina egna miljöer under tält. Nu tittar vi på om vi kan skapa ytterligare sittplatser under tak. Vi jobbar på att sätta upp extra tält i så vi får in fler människor.

Har du några vädertips till besökarna?

– Klä er efter vädret. Med en jacka och bra skor så gör det inte så mycket om det kommer en skur. Sen hoppas jag på att solen tittar fram lite på eftermiddagarna och tidigt på kvällarna, säger Mats Olsson.