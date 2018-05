Camp Blåljus, som har funnits i många år och alltså riktar sig till elever i år 8 vid skolorna runt om i Skaraborg, har många arrangörer. Det är Säkerhets- & Tryggshetsrådet i Skaraborg, Räddningstjänsterna i Skaraborg, Polisen, Ambulanssjukvården, Brandskyddsföreningen samt Länsförsäkringar Skaraborg.

På onsdagen genomfördes årets finaltävling och platsen var Frejahallen i Falköping.

– Finalen vandrar runt på olika orter i Skaraborg, här i Falköping var det nu andra gången vi hade den, säger tävlingsledaren Perry Malmberg.

Tolv finalister

Från början var det 31 klasser som var med i Camp Blåljus detta år.

– Klasserna har genomfört en uttagningstävling på hemmaplan och sedan har resultaten bedömts. Det slutade med att vi plockade ut tolv finalister, berättar Perry Malmberg.

Falköpings kommun hade flest finalklasser, nämligen tre stycken. Tidaholm, Lidköping, Skövde och Mariestad hade två vardera, medan en finalklass kom från Skara.

– Alla elever i respektive klass ingick i laget och hade någon form av uppgift, fortsätter Malmberg.

Totalt var det cirka 320 elever på plats i Frejahallen och därtill ungefär ett 80-tal funktionärer, vilka bland annat bemannade de tolv stationer som ingick i finaltävlingen.

– Man kan säga att det handlade om en utbildningsdag under tävlingsmässiga former, där det gällde för deltagarna att tänka till ordentligt. De hade för övrigt förberetts för finalen via oss arrangörer. Varje finalklass hade dessutom en fadder, i form av en brandman, som följde eleverna under dagen och pushade på dem, säger Perry Malmberg.

Teori och praktik

Varje uppdrag tog i runda slängar 10-15 minuter att genomföra. Syftet var att på olika sätt hantera olycksrisker, både fysiska och psykiska.

– Eleverna ställdes inför såväl praktiska som teoretiska övningar på de tolv olika banorna som vi hade ställt i ordning. Tio banor var inomhus, två – vilka handlade om brand – var av naturliga skäl utomhus, fortsätter Malmberg.

Namnen på de olika banorna var: Tobak, alkohol och droger, sjukvård, mobbning, krisberedskap, sjukvård, fysisk aktivitet, polisen, trafik och försäkring, anlagd brand, vattensäkerhet, handbrandsläckare samt rädda liv och rädda hem.

Vid varje bana/station blev de tolv finalisterna poängbedömda och sedan sammanställdes alltsammans så att det blev en vinnare, en andra- och en tredjepristagare.

Vann Lisebergsresa

Vinnarklassen fick en resa till Liseberg, medan andrapriset bestod av inträde till Sommarland och tredjepriset inträde till Arena Skövde.

Och vann gjorde det "gröna laget", det vill säga Vasaskolan 8 Alfa 2 från Skövde. Silver blev det för 8 F vid Hökensåsskolan i Tidaholm, medan det blev brons för 8 B vid Kinnarpsskolan i Falköpings kommun.

Övriga finalister var: 8 A Kinnarpsskolan, 8 B Gustaf Dalénskolan Stenstorp, 8 C1 Rudenschöldsskolan Lidköping, 8 D2 Vasaskolan Skövde, 8 C Tunaholmsskolan Mariestad, 8 A Tunaholmsskolan Mariestad, 8 E Hökensåsskolan Tidaholm, 8 O Viktoriaskolan Skara samt 8 D2 Rudenschöldsskolan Lidköping.