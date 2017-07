Det var den 15 juli i år som Mikael Hjerpe och 1700 andra cyklister och servicepersonal på 450 personer i Team Rynkeby nådde den franska huvudstaden efter en vecka på lands- och cykelvägar i Tyskland, Belgien, Nederländerna och Frankrike.

— Visst kändes det i kroppen, men det var en härlig känsla att samlas framför Eiffeltornet efter målgången, menar Mikael Hjerpe.

Team Rynkeby såg dagens ljus i Danmark 2002. Första touren gjordes av ett litet antal människor som cyklade till Frankrike för att en anställd på en juicefabrik som var i dåligt skick skulle få se avslutningen av Tour de France i Paris. Efter avslutad resa hade projektet ett överskott på 45000 danska kronor, som skänktes till barncanceravdelningen på Odense universitetssjukhus.

Det blev startskottet på ett välgörenhetsprojekt som därefter ökat för varje år. I år genomfördes resan för 16:e gången. Då deltog 1700 cyklister från fem nordiska länderna. Ifjol samlade projektet in totalt 68 miljoner kronor, som oavkortat gick till Barncancerfonden.

— I år lär det bli ännu mer pengar, tror Mikael Hjerpe.

Han har egentligen aldrig varit någon hurtbulle trots att han cyklat Vätternrundan åtta gånger, sprungit Göteborgsvarvet vid 10-15 tillfällen och fullföljt Vasaloppet en gång.

— Jag har faktiskt också genomfört en svensk klassiker.

Idrott har han dock alltid varit intresserad av, motionerat, men främst som ledare i ishockey.

— Det var i någon form av 40-årskris som jag blev intresserad av att träna mer och började med cykling.

Det var när sonen Alfred och flickvännen Linn ifjol gick med i Team Rynkeby Göteborg och cyklade till Paris som Mikael fick upp intresset för projektet.

— Jag följde med på resan. Jag visste att det var ett behjärtansvärt ändamål att samla in pengar till Barncancerfonden, men kände då vilken boost det vara att jobba i grupp. Jag kände då att det var det här jag ville göra.

Mikael fick ansöka om att bli med i Team Rynkeby Göteborg.

— Det var hård konkurrens vid intagningen, men jag klarade provet.

I dag finns 44 Team Rynkeby i Norden, varav 13 i Sverige.

Fyra nya team väntas starta i år, bland annat Team Skaraborg med Björn Karlsson som kapten.

Pengarna som samlas in används till forskning och stöd till drabbade familjer. Förutom cyklingen till Paris hjälper varje team under hela året till att samla in pengar till Barncancerfonden genom olika aktiviteter.

Team Rynkebys cyklister syns verkligen när de visar upp sig, med sina knallgula cyklar och sina gula dräkter fulla med sponsormärken.

— Vi drar in över en miljon kronor bara på dräkten.

Det finns en rekommendation att alla i teamet ska cykla 250 mil innan resan till Paris.

— Jag kom upp i drygt 400 mil i år. Jag har tränat tre gånger i veckan med teamet och ibland cyklat från Skövde till Göteborg. Att cykla under 15 mil känns nu oerhört lugnt.

Deltagarna i teamen har förbundet sig till vissa åtaganden:

# bidra med insamlingen

# komma fysiskt förberedd för resan till Paris

# att ha teamets specialtillverkade cykel

Parisresan blev en stor manifestation för Team Rynkebys cyklister och inte minst för de 32 deltagarna från Team Rynkeby Göteborg.

– Det var riktigt mäktigt att se våra cyklister rada upp sig utefter vägarna.

Varje team startade för sig.

— Vi och tre andra team startade i Göteborg med att ta Kielfärjan. Sedan tog vi olika vägar ut ur Kiel. Vi hade bestämt exakt färdväg i november i fjol med att resa 120 mil genom datorn, fortsätter Mikael Hjerpe som är enda Skövdebo i Team Rynkeby Göteborg.

Cyklingen gick bra genom Tyskland, mestadels på landsvägar, fortsatte på cykelvägar genom Holland och in på landsvägar i Belgien och Frankrike.

Några intermezzon förekom.

— Vi råkade ut för fyra-fem vurpor, men inga allvarliga. Själv fick jag två punkteringar. Vi hade ett alldeles utmärkt serviceteam med oss på sex fordon: två mc, tre personbilar och en lastbil. På lastbilen lastades all packning och lagades all den suveräna maten. Vi hade även läkare och sjukvårdspersonal med oss bland cyklisterna. Vi pratade mycket om säkerhet i gruppen under hela resan.

Varje dag startade klockan åtta på morgonen och gruppen kom till hotellet mellan klockan 16 och 19 varje kväll.

— Vi hade förmiddags- och eftermiddagsfika och lunch mitt på dagen. Snitthastigheten per dag var 25 till 27 kilometer i timmen och en maxhastighet på 60 kilometer i timmen. En dag blev det förmiddagsfika i en äggkycklingsfabrik och lunch i en snickerifabrik. Vi avslutade varje dagstur med en after bike.

Den längsta etappen var på 21 mil och den kortaste dagssträckan mätte 12,5 mil.

— Men den kortaste etappen var den jobbigaste med mycket backar, bland annat en på 1300 meter och lutning på 19 procent.

Det regnade under två etapper.

— Då var det bara att bita ihop. När man väl var blöt var det bara att köra på.

Vad var den största upplevelsen med cyklingen till Paris?

— Dels att se den miljö vi cyklade i – Tyskland platt och enformigt landskap med mycket majsfält, Nederländerna oerhört vackert och kuperat, Belgien med sina smutsiga städer och vackra landsbygd och så Frankrike – dels känslan att göra något tillsammans med andra likasinnade människor som alltid peppar varandra. Det liknar helt klart lagkänslan i en idrottsförening.

Cyklisterna gick i mål i utkanten av Paris den 15 juli, i en park, där samtliga 44 team samlades. Sedan åkte en del team till ett område nära Eiffeltornet och sedan vidare till hotellet.

— På kvällen blev det middag för vårt team och sedan fick var och en ta sig hem till Sverige på sitt eget sätt. Själv flög jag Paris till Landvetter, men jag stannade söndag till onsdag i Paris och såg de flesta av sevärdheterna. Jag tog det lugnt utan några måsten.

Vad har hela den här satsningen kostat dig ekonomiskt?

— 25- till 30 000 kronor för cykeln, cykelkläder och hotellnätter under resan till Paris plus 10 000 i andra omkostnader som träningsläger och motionslopp under hela året.

Har det varit värt allt detta?

— Ja, utan tvekan. Det har varit värt all möda och kostnader. Jag har fått en enorm energi genom att träna tre gånger i veckan med teamet. Jag får så mycket tillbaka. Varje gång jag kommer till träning blir jag påmind om att de som har det jobbigast är barnen som drabbats av cancer.

Mikael Hjerpe är nu inställd på att vara med och skapa Team Skaraborg, där två andra Skövdebor ska ingå: Mikael Lundgren och Eva-Maria Forsberg som i år varit med i Team Rynkeby Sjuhärad.

Mikael Lundgren, 51, har en bakgrund som fotbollsspelare i Våmbs IF och sysslade inte med någon idrott på över 20 år efter den aktiva karriären.

I mars i år började han cykla och innan avresan till Paris blev det nödvändiga 250 mils träning, inklusive Vätternrundan.

— Det har fungerat bra, mycket är mentalt, men samarbetet i en grupp och att bo tillsammans i åtta dagar var en stor utmaning.

Mikael Hjerpe, som till vardags jobbar inom media, ser nu fram emot Team Rynkeby Göteborgs avslutningsfest och den 16 september lämnar Team Rynkeby över en check till Barncancerfonden vid en tillställning i Helsingborg.

Vad är det bästa med att vara med i Team Rynkeby?

— Det är fantastiskt roligt. Det är svårt att sätta ord på allt. Jag har fått 40 nya vänner. De lär inte försvinna när verksamheten kanske läggs ner en dag.

Livet leker för Mikael Hjerpe.

Han längtar redan till ett nytt cykeläventyr till Paris.