Urpremiären på showen That's life hölls i Göteborg i november. Sedan dess har Jill Johnson hunnit med några stopp på den Sverige-turné som blivit något av ett segertåg. Så bra är nämligen konserten.

På lördagskvällen var det Skövdes tur. Vid en extrainsatt konsert i Arena Skövde intogs scenen av en 18 man stark orkester efter ett ovanligt öppningsnummer.

Stommen i bandet utgörs av Bohuslän big band. Därtill kommer supermusiker som "Allsång på Skansens" kapellmästare Stefan Brunzell och Martin Landström, musikproducent för amerikanska tv-serier som "Glee" och "American horror story".

På scenen - ibland ovanför - finns också Skaraborgs egna fantastiska nycirkusartister Joachim Assarsson och Karin Odermatt. De är kanske mest kända som tokiga duon Jecko och Jessie som lär barn hur man inte ska göra, men paret har en gedigen bakgrund inom nycirkusen i Europa. I Jills show får de glänsa.

Och så Jill Johnson, denna makalösa sångerska som inte vill placerad i ett fack utan sjunga det hon tycker bäst om. I That's life hyllar hon sina idoler: Frank Sinatra, Dolly Parton, Cyndi Lauper och James Brown.

Ett av de allra starkaste numren är When you tell me that you love me, där Jills sång vackert ackompanjeras av Karin Odermatts luftakrobatik. New York, New York, Fly me to the moon och Dolly Parton-medleyt sticker också ut, även om nivån generellt är mycket hög.

Oväntat och roligt är det också. Jill Johnson rör sig gärna ner i publiken och med Joachim Assarsson vid sida skojas det friskt.

Extra roligt för Joachim blev det också när Jill överraskade honom med att be publiken hurra och sjunga ja må du leva, eftersom han faktiskt fyller år denna kväll.

Han var definitivt inte den enda som kände att han fått en ovanlig gåva den här kvällen, det kunde publikens jublande applåder bekräfta.