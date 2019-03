Försvarsmaktens nyaste överste, Per Nilsson, tog under fredagen över chefskapet över Trängregementet från Patric Hjort som innehaft befattningen de tre senaste åren.

– Först överste, sen förbandschef, det är helt enligt planen, säger Per Nilsson som befordrats en halvtimma före ceremonin i Götasalen.

– Vi byter tjänstgöringsort men inte tjänst. Jag kommer närmast från högkvarteret i Stockholm, där jag arbetat med strategisk planering kopplat till ekonomi. Det här blir något helt annat.

– Fokus för mig och trängregementet blir att sätta upp brigadlogistikbataljonerna, där vi knyter logistikförbanden hårdare mot våra brigader. Både den här i Skövde och den i Boden, och på sikt även den som kommer att vara i Skåne.

Den avgående chefen, överste Patric Hjorth, lämnar nu Skövde för en tjänst som avdelningschef på Högkvarteret i Stockholm.

– Jag kommer att fortsätta arbeta med logistik, fast på operativ istället för taktisk nivå. Jag kommer att syssla med logistik för hela Försvarsmakten och samtliga försvarsgrenar, säger Patric Hjort.

Per Nilsson har ett förflutet på P7 i Revingehed och har arbetat med skytte och mekaniserad strid.

– Jag har också var mycket utomlands och jobbat internationellt. Sju insatser har jag och nu senast som chef för den svenska kontingenten i Mali.

– Jag har tidigare mest nyttjat logistiken på olika insatser, men jag tror mig också därför veta vilka krav som ställs på förbanden. Jag kommer så att säga från andra sidan. Men man kan konstatera att utan logistik fungerar ingen militär verksamhet.

Annons

Trängregementet kommer att ha ansvar för Mali-insatsen under hela 2020, då man sätter upp styrkorna Mali 11 och Mali 12.

– Det svenska engagemanget i Mali kommer att fortsätta på något sätt, men kommer troligen att förändras under de två närmaste åren. Exakt hur håller man på att förhandla just nu, men FN har varit väldigt nöjda med vår insats, säger Per Nilsson.

Överlämningen till den nye chefen har pågått under de två senaste veckorna.

– Jag har blivit väldigt väl emottagen här och framförallt imponerats över den öppenhet som råder i förbandet. Förbandets motto är "Logistik, vårt ansvar", och det tycker jag att man lever upp till väldigt väl. Samtidigt som man klarar av den väpnade striden. Jag kommer nästan till ett dukat bord.

– Vi har gjort stora förändringar och lagt ner mycket arbete för att kunna gå in i den nya Försvarsmakten, svarar Patrick Hjort.

Den nye chefens vision för Trängregementet är att starta upp grundutbildning för att omsätta förband i en tvåårscykel.

– Efter Mali-insatsen hoppas vi komma till ett så kallat normalår, där vi har inryckning, befattningsutbildning, utbildning av enskilda soldater, förbandsutbildning och en större övning på våren där vi kan understödja brigaden här i Skövde. Vi vill skapa stadga för personalen, så att de vet vad de ska göra några år framåt.

Under fredagens högtidliga ceremoni i Götasalen närvarade samtliga anställda och rekryter, samt representanter från Skövde kommun, totalt över 500 personer. Den avgående chefen Patrik Hjort inledde med att tacka sina medarbetare för ett bra arbete, och lyckönskade sin efterträdare.

Arméchefen Karl Engelbrektson tog därefter till orda och tackade Patrick Hjort för hans insats:

– Under ditt ledarskap har du lyckats organisera Trängregementet och få ihop enheterna till en helhet som kunnat börja omställningen mot nya uppdrag, samtidigt som utbildningen av värnpliktiga påbörjats.

General Engelbrektsson övergick därefter till att lovorda den pågående chefen, Per Nilsson:

– Det är ett stort ansvar, men du har helt rätt bakgrund med dina internationella insatser, vilket är en stor utmaning för Trängregementet i det korta perspektivet. Du har också jobbat på den högsta centrala nivån på högkvarteret och det är viktigt för logistiken, som inte bara ska stödja Armén, utan också gränsytorna mot den högre logistiken måste hänga ihop.

– Och dessutom är du en Skånepansarofficer, och då vet du vilka krav som ställs på logistiken för att stödja de stridande förbanden. Kort sagt så är din personliga bakgrund väl lämpad för att ta befälet över Trängregementet.

Patric Hjort överlämnade därefter regementets fana till Per Nilsson som i sitt tal tackade för förtroendet och även berömde sin företrädare.

– Patric Hjort har gjort ett fantastiskt arbete med att utveckla Trängregementet, vilket har visats sig inte minst genom alla de inspektioner som genomförts, och där förbandet fått mycket beröm. Ett förband fyllt av tillförsikt och en stor framtidstro.

– Nu ska vi se till så att våra krigsförband kan bidra till Arméns utveckling och förmåga i fält. Jag är mycket stolt över att få vara chef här och hoppas att när man ska komma ihåg den här dagen med stor glädje.

Som avslutning spelades Trängregementets marsch innan den avgående, och den pågående, chefen marscherade ut mot sina nya uppdrag.