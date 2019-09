I lördags gick årets upplaga av Icebugexperience, ett traillopp, av stapeln på västkusten. Tävlingen springs på klippor, stigar, vägar och över berg.

Falköpingsbon Per "Hockey" Roslund, som tävlar för TwinPeaks triathlon, sprang ultradistansen, det vill säga totalt 82 kilometer i ett svep. Roslund gick in med målsättningen att springa samtliga mil på under en timme och lyckades med sin plan fullt ut.

"Hockey" öppnade starkt och låg i bra till redan från start, vilket ledde till att han till slut hamnade på en tredjeplats, på tiden 7 timmar och 56 minuter. Klubbkamraterna Petter Sandelin och Peter Neuman stöttade Per under den loppet och hjälpte bland annat till med energipåfyllning.

I fjol slutade Per "Hockey" Roslund på en sjundeplats i samma lopp.