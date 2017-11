#kulpåvägen är en två timmar lång berättelse om hans händelserika liv. Den handlar om resan från svårigheterna i skolan, hur musik och hip hop hjälpt honom med självförtroendet, till hur den för honom blev ett sätt att uttrycka sig på genom att bli artist. Dessutom berättar han mer om hur hans kreativa entreprenörskap öppnat upp helt nya karriärer vid sidan av musiken.

#kulpåvägen på turné 28 februari Vara, Vara Konserthus 1 mars Linköping, Konsert & kongress 2 mars Stockholm.. #kulpåvägen på turné 28 februari Vara, Vara Konserthus 1 mars Linköping, Konsert & kongress 2 mars Stockholm, Vasateatern 23 mars Göteborg, Stora Teatern 24 mars Lund, Stjärnteatern 25 mars Uppsala, Reginateatern

Konserten är en närgången resa genom med- och motgångar såsom skoltidens tuffa år, om att gå sin egen väg, vidare in i musikens och låtskrivandets värld och så nedslag i Petters kreativa entreprenörsskap. I vår är det dags att ta #kulpåvägen på turné, biljetterna släpps 24 november.

Petter har under flera år åkt landet runt och föreläst på olika skolor och företag. Under den här hösten har han för första gången bjudit in allmänheten att uppleva #kulpåvägen vilket resulterade i tre utsålda kvällar i Stockholm samt ett gästspel i Linköping.

— Det här är helt galet. Tanken var ju att bara testa några publika föreläsningar men det verkar som att fler vill uppleva mitt livs motto "det ska vara kul på vägen", höra om min uppväxt med mina djupt kulturella föräldrar och revolten som ligger till grund att jag står här idag. Jag hoppas verkligen att vi ses i vår! hälsar Petter.