Pieter kan vinna tungt internationellt fotopris

Pieter ten Hoopen har av World Press Photo nominerats i kategorin Story of the Year och Spot News Stories 2018.

Pieter tävlar med The Migrant Caravan som speglar flyktingströmmen från Centralamerika till USA:s gräns.

– För oss fotografer är tävlingen motsvarigheten till filmindustrins Oscars.